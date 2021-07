Voici comment la police de Mumbai ‘#TakingOnCorona’ avec des mèmes viraux de pousse-pousse automatique

Qu’il s’agisse de one-liners accrocheurs, de mèmes ou de GIF, les services de police ont non seulement protégé les civils, mais les ont également suivis sur tout. De la tendance Paris ho Rahi à Felix Felicis et Canne, les réseaux sociaux de ces départements font mouche via leurs tweets et leurs publications.

Avec son article créatif sur le port de masques, la police de Mumbai a une fois de plus attiré l’attention des internautes. La publication a reçu de nombreux commentaires positifs après avoir été partagée sur Twitter et Instagram. Le tweet est composé de quatre images, chacune représentant des inscriptions griffonnées à l’arrière d’un auto-rickshaw. Les messages sont également instructifs, avec des paroles de chansons de Bollywood et des blagues amusantes. Le message dit : « Ne « broutez » pas votre sécurité : les messages d’intérêt public sont destinés à une « embauche » ! » Les hashtags #AutoMeThikSafety #TakingOnCorona sont inclus dans le message.

Même pendant le verrouillage du pays, les flics indiens ont trouvé des moyens innovants de rappeler aux gens de suivre les exigences du COVID-19 et de porter des masques. Certaines de ces façons comprenaient de se déguiser en Yamaraj, de porter des casques sur le thème de la couronne et de patrouiller dans les rues tout en chantant des chansons populaires sur le thème de la couronne, ainsi que de produire des mèmes.

La publication, qui a été partagée le 25 juillet, a reçu plusieurs likes et réponses des internautes. Alors que certains ont fait l’éloge de la méthode innovante du département pour sensibiliser à l’utilisation des masques, d’autres ont exprimé leur gratitude pour la publication en partageant des emojis éclatants de rire.

La police de Mumbai a également commencé à diffuser plusieurs blagues sur la plateforme de microblogging. C’est leur méthode de #TakingOnCorona. Dans un tweet, ils ont publié une photo du fondateur de KFC, le colonel Sanders, portant un masque. Ils ont même épelé le titre complet de KFC comme « Gardez le visage couvert ».

Que pensez-vous de ces mèmes ?

