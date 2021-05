Voici comment la fille de Sushmita Sen, Renee Sen, a réagi à la grossesse de ‘Mamisa’ Charu Asopa

Charu Asopa, qui a épousé le frère de Sushmita Sen, Rajeev Sen, a récemment annoncé sa grossesse. Vendredi, elle a partagé quelques photos berçant sa bosse de bébé et a écrit: « Grateful Thankful Blessed ». Plusieurs célébrités ont commenté le message de Charu et même l’un des membres de la famille Sen l’a fait. Oui, nous parlons de la fille aînée de Sushmita, Renée Sen. Le jeune acteur a posté un commentaire mignon et a également reçu une douce réponse de sa tante.

Le commentaire de Renée se lisait comme suit: « Mamisa … j’ai hâte de chouchouter notre petit. » Ce à quoi Charu a répondu: « @ reneesen47 muahhhhhh. »

Au cours d’une interaction avec le Times of India, Charu a parlé de la maternité. L’acteur a déclaré: « Rajeev et moi avions prévu cela depuis un certain temps, mais vous savez que ces choses ne se produisent jamais selon votre planification. Quand nous avons abandonné, nous avons eu une surprise. J’ai appris cela au cours de ma quatrième semaine. »

Elle a ajouté: «J’avais le sentiment que je devais faire un test et quand j’ai fait le premier test, il s’est avéré négatif, mais le deuxième rapport s’est avéré positif. J’étais tellement habitué à faire des tests à ce moment-là que j’étais prêt à le faire. allait être négatif, mais tout à coup j’ai eu cette surprise. C’est un nouveau chapitre de Rajeev et de ma vie. Je suis dans mon premier trimestre. Le bébé est prévu pour novembre. «

À propos de la réaction de Sushmita, Charu a déclaré: « Sushmita didi est tellement excitée. Elle continue de m’envoyer des notes vocales et les messages qu’elle envoie sont incroyables à entendre. Elle est très heureuse et n’attend que le bébé. Tout le monde est tellement excité, tellement heureux dans la famille. Que ce soit Rajeev, ma belle-mère, Sushmita didi ou mon côté de la famille. Ce sera après une longue période qu’il y aura un nouveau bébé dans la famille. «