Voici comment la femme de l’acteur de Brahmastra, Nagarjuna, Amala, a réagi aux rumeurs de sa liaison avec Tabu

L’acteur de Brahmastra Nagarjuna est l’un des meilleurs acteurs de la ville. L’acteur a toujours réussi à garder sa vie personnelle absolument privée. Mais, il y a eu diverses spéculations sur sa relation avec l’actrice de Bollywood Tabu. Les rumeurs allaient bon train depuis plus de décennies maintenant. Leurs fans ont également été choqués par la rumeur en cours. Eh bien, Nagarjuna et Tabu avaient répondu aux rumeurs à des moments différents. La femme de Nagarjuna, Amala, a également parlé de tout son cœur de Tabu et de la rumeur d’affaire. Amala a appelé Tabu sa meilleure amie et a dit que rien ne pouvait ébranler sa foi en son mari.

Amala a dit que personne ne devrait se soucier de ce qui se passe sous son toit car elle est heureuse. Elle a même dit que sa maison était sacrée, comme un temple et qu’elle ne permettait rien de désagréable de l’industrie cinématographique. Elle a même dit qu’elle n’encourageait pas de telles discussions et qu’elle sentait que cela contaminerait sa maison.

Amala a déclaré qu’une telle discussion aurait également blessé Tabu, mais ils n’en ont jamais discuté. Elle a même dit que Tabu est l’une des personnes avec Danny Denzongpa, qui est le frère rakhi d’Amala de Mumbai, avec qui elle est en contact. Amala a même dit que chaque fois que Tabu vient dans le Sud, elle reste avec eux.

Même Karan Johar avait interrogé Tabu sur Nagarjuna sur Koffee With Karan. Tabu avait convenu que ce n’était qu’aux rumeurs qu’elle était constamment confrontée depuis qu’elle avait 16 ans. Tabu avait même appelé Nagarjuna l’une des personnes les plus proches de sa vie et avait refusé d’utiliser le terme ami pour lui. Tabu et Nagarjuna sont apparus dans les films Telugu Aavida Maa Aavide, Ninne Pelladata et Sisindri.