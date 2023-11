Voici comment la directrice du CDC garde sa famille en bonne santé pendant la période des fêtes – et comment vous pouvez le faire aussi

Le Dr Mandy Cohen, directrice des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), est consciente du méfiez-vous de certaines personnes Je me sens envers le CDC et les autres institutions de santé publique suite à la pandémie de COVID-19. Mais alors que Thanksgiving approche et que des millions de personnes se préparent à voyager pour les vacances, Cohen dit à Yahoo Life qu’elle espère dissiper certains soupçons que les Américains peuvent avoir à propos des conseils de l’agence en partageant comment elle assure la sécurité de sa propre famille pendant cette saison des virus respiratoires.

« Je ne suis pas seulement un directeur du CDC. Je suis également médecin et maman. Et je veux vous dire ce que je fais pour ma propre famille », dit Cohen.

Cohen, qui a dirigé le ministère de la Santé et des Services sociaux de Caroline du Nord avant de prendre la tête du CDC cet été, affirme qu’elle, son mari et leurs deux jeunes filles – âgées de 9 et 11 ans – ont reçu des vaccins mis à jour contre le COVID et la grippe cette saison. , et que ses parents sont également vaccinés.

«Je ne recommanderais pas quelque chose au peuple américain que je ne recommanderais pas à ma propre famille», déclare Cohen. “J’espère que les gens pourront entendre cela et apprendre à me connaître en tant que personne pour les aider à comprendre certaines des informations qu’ils entendent et comprendre pourquoi je le recommande à ma famille et que je veux qu’ils soient également en bonne santé.”

Nous avons demandé à Cohen certaines de nos FAQ sur la façon de rester en bonne santé tout en voyageant et en se réunissant avec ses proches pendant la période des fêtes. Voici ses recommandations.

Comment puis-je me préparer dans les jours et les semaines précédant les fêtes de fin d’année ?

La plupart des Américains sont beaucoup moins prudents aujourd’hui qu’ils ne l’étaient au début de la pandémie, mais Cohen affirme qu’il existe encore des mesures de bon sens que vous pouvez prendre.

Se faire vacciner. “La meilleure chose que les gens puissent faire avant les vacances de Thanksgiving est de se faire vacciner”, déclare Cohen. “Tout le monde [ages 6 months and older] Il est recommandé de recevoir le vaccin COVID mis à jour ainsi que le vaccin contre la grippe, et si vous avez plus de 60 ans, il existe également un vaccin contre le VRS. Même si le La déclaration d’urgence de santé publique COVID est terminée, vous pouvez toujours vous faire vacciner gratuitement ; la plupart des assurances couvrent le vaccin et le CDC gère un programme en partenariat avec CVS, Walgreens et d’autres pharmacies pour distribuer des vaccins gratuits à ceux qui ne sont pas couverts par l’assurance.

Restez à la maison si vous êtes malade. Si vous êtes malade, restez à la maison ; cela vous donnera le temps de récupérer et vous empêchera de le transmettre aux autres avant le rush des fêtes.

Faire tester. Il est également utile de comprendre ce que vous avez afin de pouvoir obtenir un traitement si nécessaire – ce qui, selon Cohen, pourrait vous sauver la vie. Depuis le 25 septembre, chaque foyer aux États-Unis peut commander quatre tests COVID rapides gratuits qui seront envoyés directement à son domicile, et Cohen suggère de faire quelques tests avec vous pendant les voyages de vacances. Vous pouvez passer votre commande ici.

Comment puis-je éviter de tomber malade lorsque je voyage et que je me réunis avec mes proches ?

Il existe des couches de défenses que nous avons apprises grâce à la pandémie et qui fonctionnent toujours pour maintenir les gens en bonne santé et en sécurité.

Lavez-vous les mains. C’est l’un des plus simples et moyens les plus efficaces pour vous empêcher, ainsi que les autres, de tomber malade. Il est particulièrement important de se laver les mains avant, pendant et après la préparation des repas, ainsi qu’avant et après le repas de Thanksgiving.

Améliorer la ventilation. Lorsque vous êtes à l’intérieur, augmenter la ventilation en ouvrant les fenêtres et les portes peut réduire les contaminants aéroportés comme le SRAS-CoV-2 et d’autres virus. (Bien que cela ne soit pas possible si vous voyagez dans les airs, l’air dans les avions peut être meilleur que prévu ; sur la plupart des avions commerciauxl’air de la cabine est à moitié filtré HEPA et à moitié frais – et rafraîchi 20 à 30 fois par heure.)

Porter un masque. Les masques sont efficaces pour protéger contre les virus en circulation, surtout si vous êtes à proximité de beaucoup de monde. Si vous utilisez les transports en commun bondés pendant la période des fêtes, vous voudrez peut-être envisager de sortir ces masques de l’ère COVID. Le CDC recommande également de porter un masque avec les autres pendant au moins 10 jours si vous avez été testé positif au COVID, et jusqu’à 10 jours si vous avez été exposé à une personne testée positive.

Mais les mandats publics concernant les masques, les tests et les vaccins appartiennent désormais au passé. Ainsi, pour la période des fêtes de 2023, Cohen dit que vous devriez évaluer votre propre situation pour décider quelles précautions pourraient être nécessaires.

« Une autre chose à laquelle vous devez penser est votre propre risque personnel », explique Cohen. « As-tu plus de 65 ans ? Avez-vous une maladie sous-jacente ? Allez-vous rendre visite à quelqu’un de plus de 65 ans ? Êtes-vous en réunion avec quelqu’un qui suit un traitement contre le cancer ? Ces personnes courent le plus grand risque que quelque chose de grave se produise, donc dans ces cas-là, vous souhaitez utiliser autant de ces outils que possible.

Si j’ai déjà été vacciné ou si j’ai eu le COVID, dois-je vraiment recevoir le vaccin mis à jour ?

Aux États-Unis, la plupart des décès dus au COVID ont été chez les personnes de 65 ans et plusce qui amène de nombreux jeunes Américains en bonne santé à se demander si une injection mise à jour est vraiment nécessaire s’ils ont déjà été vaccinés ou remis du virus. Certains responsables de la santé publique sont même allés à l’encontre de la recommandation du CDC selon laquelle toute personne de plus de 6 mois doit recevoir le dernier vaccin.

Mais Cohen a déclaré que même si les personnes les plus à risque de maladie grave – comme les Américains plus âgés, les personnes enceintes et immunodéprimées – devraient absolument se faire vacciner, il existe plusieurs raisons pour lesquelles toute personne de plus de 6 mois devrait également recevoir la dernière injection :

Le virus continue de muter. “Ce que je veux que les gens comprennent, c’est que ce virus a changé et que vous voulez donc disposer de la protection la plus récente contre les modifications du virus”, a déclaré Cohen. « Tout comme le virus de la grippe change et que nous recevons un vaccin contre la grippe mis à jour chaque année, ce virus COVID évolue également et vous voulez que la version mise à jour du vaccin lui corresponde.

La protection diminue avec le temps. «La protection dont vous bénéficiiez – soit contre le fait d’avoir déjà eu le COVID, soit contre le fait d’avoir été vacciné – diminue avec le temps», ajoute-t-elle. « Ainsi, recevoir le vaccin COVID mis à jour vous renforce et vous permet d’être dans le meilleur endroit possible pour vous protéger.

Il y a le risque d’un long COVID. “En particulier pour les adultes, nous devons penser à la longue COVID”, dit Cohen. « La longue COVID est une extension des symptômes liés à la COVID, même s’il s’agit d’une maladie bénigne, et personne ne veut être malade pendant une longue période. Si vous vous faites vacciner, vous réduisez votre risque d’avoir des symptômes prolongés du COVID.

En plus de me faire vacciner, comment puis-je garder mes enfants et ma famille en bonne santé alors que la saison du rhume et de la grippe s’intensifie ?

Bien que la vaccination soit une bonne mesure proactive, Cohen affirme qu’il y a des choses que vous pouvez faire quotidiennement pour garder les enfants en bonne santé.

« S’assurer qu’ils dorment suffisamment chaque nuit ; une alimentation saine, en veillant à ce qu’ils consomment suffisamment de vitamines dans leur corps en pleine croissance ; et s’assurer qu’ils se trouvent dans des environnements sûrs. Toutes les choses que nous voulons [to help] pour que nos enfants s’épanouissent, ce sont ces choses qui les maintiennent en bonne santé », dit Cohen.

Et si votre enfant ne se sent pas bien, contactez votre pédiatre.

« Nous savons que le système immunitaire de nos enfants est exposé quotidiennement à des germes et que nos enfants tombent malades », explique Cohen. “Si votre enfant tombe malade, appelez votre pédiatre, car vous voulez passer un test pour savoir s’il s’agit d’une grippe, s’il s’agit d’un COVID, ou s’il s’agit d’autre chose – car il peut y avoir un traitement en fonction de ce que votre enfant a contracté.”

Que se passe-t-il si je souhaite recevoir le vaccin contre le VRS et que je n’ai pas pu l’obtenir ? Dois-je modifier mes projets de vacances ?

C’est la première saison qu’un vaccin ciblant le virus respiratoire syncytial (VRS) est disponible pour plusieurs groupes à haut risque : une injection a été approuvée pour les adultes de 60 ans et plus, et un vaccin administré aux femmes enceintes peut protéger les nouveau-nés lorsqu’il est administré entre deux semaines. 32 et 36 de grossesse. Des produits à base d’anticorps monoclonaux sont également disponibles pour protéger les nourrissons de moins de 8 mois.

Mais tout comme de nombreux Américains ont eu du mal à se faire vacciner contre la COVID, les mères Vaccins contre le VRS et les produits à base d’anticorps ont été difficiles à trouver pour certains. Le médicament anticorps en particulier est rationné alors que les fabricants tentent de répondre à la demande.

« Il y a des limites d’approvisionnement, et je sais que cela a été incroyablement frustrant pour les parents et les familles », déclare Cohen. « Nous avons travaillé avec les fabricants pour accélérer autant de doses supplémentaires que possible, et c’est ce qui est en train de se produire. Nous recevons des milliers de doses supplémentaires chaque semaine. J’encourage donc les parents à consulter votre pédiatre, car même s’ils ne l’ont pas cette semaine, ils pourraient l’obtenir dans quelques semaines.

En attendant, si vous souhaitez recevoir le vaccin maternel contre le VRS ou un médicament à base d’anticorps et que vous n’avez pas pu l’obtenir, Cohen suggère de faire preuve d’une plus grande prudence.

«J’encouragerais [parents] d’utiliser les mêmes pratiques que nous avons toujours suivies, c’est-à-dire rester à la maison lorsque vous êtes malade, vous laver les mains, rester à l’écart des autres personnes susceptibles d’être malades et vous assurer que vous utilisez des outils pour vous protéger, qu’il s’agisse de masques, ventilation ou autres.

Jusqu’à présent cette saison, les taux de vaccination ont été assez faibles. Comment cela affectera-t-il la propagation du COVID et de la grippe pendant cette période des fêtes ?

Depuis le 14 octobre, seulement 7 pour cent des adultes et 2 pour cent des enfants ont reçu le dernier vaccin contre le COVID. Bien que nous soyons encore au début de la saison des virus respiratoires, Cohen suggère que des taux de vaccination plus élevés pourraient aider à réduire l’augmentation des cas à mesure que nous nous dirigeons vers les mois d’automne et d’hiver.

« Nous constatons des niveaux assez faibles de COVID, de grippe et de VRS, même si les choses commencent à augmenter. Nous nous attendons à voir davantage de virus circuler, c’est donc le meilleur moment pour se faire vacciner avant cela. Nous avons vu environ 17 millions d’Américains recevoir le vaccin COVID mis à jour. Nous voulons en voir beaucoup plus », dit-elle.

« La gravité de la saison dépend réellement de nous. Je pense que plus les gens se feront vacciner, moins cette saison sera grave”, dit-elle. “Nous avons donc le pouvoir de façonner ce que l’avenir nous réserve.”