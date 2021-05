Voici comment la désinformation stimule les lois électorales

« La suppression ultime des électeurs est une très large partie de l’électorat qui n’a pas confiance en nos systèmes électoraux », a déclaré M. Kaufmann, un républicain. a dit en défense de sa facture , qui a été promulguée en mars. «Et pour une raison quelconque, politique ou non, il y a des milliers et des milliers d’Iowans qui n’ont pas confiance en nos systèmes électoraux.

Mais de nombreux habitants de l’Iowa pensaient qu’il y avait eu des problèmes, a-t-il déclaré. Et c’était une raison suffisante pour permettre moins de votes anticipés, raccourcir les heures de scrutin le jour du scrutin, imposer de nouvelles limites au vote par correspondance et interdire aux comtés d’avoir plus d’une urne.

La fraude électorale est extrêmement rare aux États-Unis, et les responsables de tous les États et au niveau fédéral ont affirmé que les élections de 2020 étaient sûres.

Les législateurs d’au moins 33 États ont cité la faible confiance du public dans l’intégrité électorale dans leurs commentaires publics comme justification des projets de loi visant à restreindre le vote, selon un décompte du New York Times. Dans plusieurs États – dont l’Arizona, la Floride, la Géorgie et l’Iowa – les projets de loi ont déjà été promulgués et la législation au Texas est sur le point d’être adoptée.

«C’est comme une machine à mouvement perpétuel – vous créez la peur de la fraude à partir des vapeurs, puis vous réduisez les votes des gens à cause du brouillard que vous avez créé», a déclaré Michael Waldman, président du Brennan Center for Justice de l’Université de New York. . «Les politiciens, à des fins partisanes, ont menti aux partisans au sujet de la fraude généralisée. Les partisans croient aux mensonges, puis cette croyance crée cette raison pour les politiciens de dire: ‘Eh bien, je sais que ce n’est pas vraiment vrai, mais regardez à quel point tout le monde est inquiet.’

Les appels à modifier les lois électorales en raison des perceptions du public ne sont pas nouveaux: 2001, 2005 et 2008, par exemple, a mis en garde contre les répercussions potentielles de la méfiance des électeurs. En 2008, la Cour suprême a confirmé la loi sur l’identification des électeurs de l’Indiana en se fondant en partie sur l’argument selon lequel elle renforcerait la confiance dans les élections de l’État. Et la confiance a tendance à chuter au moins un peu après chaque élection parmi les électeurs du parti perdant, selon Charles Stewart III, directeur du Election Data and Science Lab du MIT.

Mais il y a quelques différences clés cette année, disent les experts en matière de droits de vote et de désinformation. Premièrement, l’ampleur des efforts législatifs – mesurée à la fois par le nombre de projets de loi déposés et par l’ampleur des restrictions qu’ils proposent – est plus grande que lors des cycles électoraux précédents. Deuxièmement, la baisse de confiance dans le système électoral est directement attribuable à une campagne de désinformation. Et la baisse de confiance chez les républicains est beaucoup plus raide que tout ce qui a été vu dans les cycles précédents.

Robin Vos, le président républicain de l’Assemblée de l’État du Wisconsin, a déclaré aux journalistes en janvier, «Nous devons améliorer le processus lorsque littéralement des centaines de milliers de personnes dans le Wisconsin doutent que l’élection se soit déroulée d’une manière qui ne comportait pas d’accusations substantielles de fraude.» La sénatrice d’État Judy Ward de Pennsylvanie, une républicaine, a écrit dans un mémo qu’un projet de loi qu’elle avait présenté libérerait les élections «de l’ombre du doute jeté sur le processus démocratique». Le sénateur d’État Ralph Hise de Caroline du Nord, également républicain, dit en mars, «Même s’il n’y a aucune raison de ce soupçon, la perception a un impact sur la confiance, et c’est quelque chose à prendre au sérieux.»

Dans un courriel adressé au Times, M. Hise a déclaré qu’il serait erroné de suggérer «que les républicains« font évoluer »leurs arguments de mauvaise foi pour essayer de supprimer les votes.»

«Le manque de confiance des électeurs est réel; la rhétorique entourant l’élection de 2020 y contribue certainement, mais elle a existé pendant de nombreuses années avant 2020 et a un impact sur les électeurs des deux partis », a-t-il déclaré. «Les élus ont la responsabilité de répondre au déclin de la confiance des électeurs, et ne pas le faire est dangereux pour la santé de notre république.»