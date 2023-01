Voici comment la débâcle paralyse le Congrès américain

L’impasse d’une fois par siècle a gelé la gouvernance dans l’une des deux chambres du Congrès. Plus les luttes intestines empêchent l’élection d’un président, plus elles causeront de ravages au gouvernement fédéral.

Kibben n’était pas le seul à s’inquiéter de la façon dont le gouvernement fonctionnerait après que la nouvelle majorité républicaine n’ait pas réussi à élire un président de la Chambre au cours des deux premiers jours du 118e Congrès. Alors que le chef du GOP, Kevin McCarthy, entre jeudi en montrant peu de signes de sortir d’une impasse avec les conservateurs purs et durs, cela pourrait prendre des jours de plus pour pourvoir le poste supérieur de la Chambre.

“Veillez à l’apparente discontinuité de notre gouvernance et à la vulnérabilité perçue de notre sécurité nationale. Construisez votre haie de protection contre ceux qui profiteraient de notre discorde pour leur propre profit”, a déclaré l’aumônière de la maison Margaret Kibben alors qu’elle ouvrait une troisième journée de voter pour élire le plus haut fonctionnaire de la Chambre.

Au sein de la Chambre, l’absence d’un orateur a empêché la chambre de voter sur un ensemble de règles régissant le nouveau Congrès. L’impasse a empêché les républicains d’installer leurs présidents de comité ou de commencer à travailler sur les panneaux.

Si la Chambre n’adopte pas de règles d’ici le 13 janvier, le personnel du comité pourrait commencer à perdre son salaire, selon les directives envoyées à ces panneaux rapporté par Politique.

Les retards pourraient également perturber les programmes d’annulation de prêt étudiant pour les employés de la Maison, selon le rapport.

Les législateurs à l’origine du chaos ne partagent peut-être pas la douleur de leur personnel. La période de paie des membres de la Chambre commence généralement le 3 janviermême si le nouveau Congrès commence plus tard.

Les démocrates ont également souligné que l’absence d’un orateur menaçait la sécurité nationale des États-Unis en empêchant les membres du Congrès d’accéder à des renseignements classifiés qui ne sont accessibles qu’aux législateurs après avoir prêté serment, ce qu’aucun d’entre eux ne peut prêter sans un orateur.

Sans présidents de comité, ils ne peuvent pas non plus tenir d’audiences; les enquêtes en cours au dernier Congrès sont au point mort. La débâcle a retardé les enquêtes promises du comité dirigé par le GOP sur l’administration Biden, qui semblent susceptibles de dominer les premiers jours du nouveau gouvernement divisé.

En plaidant pour l’élection de McCarthy et la fin de l’impasse, trois futurs présidents probables du comité du GOP ont fait valoir que le retard avait entravé leur capacité à protéger la sécurité nationale et à superviser l’administration Biden.

“L’administration Biden n’est pas contrôlée et il n’y a aucune surveillance de la Maison Blanche, du département d’État, du département de la Défense ou de la communauté du renseignement. Nous ne pouvons pas laisser la politique personnelle mettre en danger la sûreté et la sécurité des États-Unis”, a déclaré le représentant Michael. McCaul, R-Texas ; Mike Rogers, R-Alabama ; et Mike Turner, R-Ohio a déclaré dans un communiqué jeudi. Les législateurs sont en ligne pour diriger respectivement les commissions des affaires étrangères, des services armés et du renseignement de la Chambre.

Le Congrès a déjà adopté une loi finançant le gouvernement jusqu’au 30 septembre, éliminant au moins la menace d’une fermeture qui aurait pu déplacer des travailleurs fédéraux et perturber les fonctions gouvernementales au début de cette année.

