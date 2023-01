Voici comment Kishore Kumar a interprété “Ek Chatur Naar” en s’inspirant de trois autres chansons

Un peu de trivia n’est jamais trop nocif, en effet, il est intéressant de connaître les moindres détails qui n’ont pas été remarqués plus tôt. Par exemple, saviez-vous qu’une chanson légendaire du film ‘Padosan’ était en fait composé de trois chansons différentes? Oui, nous parlons de ‘Ek Chatur Naar’ du classique culte de 1968 qui reste l’une des meilleures chansons créées dans l’industrie cinématographique indienne. Un fil Twitter a magnifiquement révélé l’histoire derrière le numéro accrocheur de Kishore Kumar et Manna Dey qui était “un puzzle perfectionné avec des morceaux pris ailleurs”.

La très célèbre bataille de bobines dans ‘Ek Chatur Naar Karke Shringar’ reste aussi humoristique et divertissant qu’il y a 50 ans. Un fil Twitter mis en place par “The Paperclip” décrit comment Kishore Kumar a joué un rôle central dans la création de la chanson classique composée par RD Burman. “Du génie lyrique de Rajendra Krishan à la composition intemporelle de Burman en passant par la présentation humoristique de Mehmood, Kishore et Sunil Dutt – cette chanson avait tout pour plaire et pourtant ce n’était pas une création originale, mais un puzzle perfectionné avec des morceaux pris d’ailleurs par Kishore, ” lire le tweet.

Les chansons des films de Bollywood inspirées d'ailleurs ne sont pas inconnues. Mais une chanson créée à partir de trois chansons différentes il y a presque 50 ans et qui continue de nous charmer encore aujourd'hui relève de l'exploit.

L'interprétation a été composée par RD Burman comme une combinaison de musique carnatique et hindoustani. Dey étant un chanteur classique plus formé, a été choisi pour chanter la partie carnatique tandis que Kishore a chanté l'homologue hindoustani.

Du génie lyrique de Rajendra Krishan à la composition intemporelle de Burman, en passant par la présentation humoristique de Mehmood, Kishore et Sunil Dutt – cette chanson avait tout pour plaire et pourtant ce n’était pas une création originale, mais un puzzle perfectionné avec des morceaux pris d’ailleurs par Kishore. 4/10— Le trombone (@Paperclip_In) 28 janvier 2023

Pour commencer, le alap (ou le début d’une chanson classique typique de l’Inde du Nord) a été inspiré à l’origine par le frère aîné de Kishor Kumar, Ashok Kumar. Ayant joué le rôle principal dans le film de 1941 ‘Jhoola’Ashok Kumar a chanté la première version de ‘Ek Chatur Naar Karke Shringar’ dans sa voix originale. C’est 27 ans plus tard que son jeune frère décide de créer une version allongée de l’ancien numéro classique.

L’alap de la chanson “Ek Chatur Naar Karke Shringar” a été inspiré à l’origine par le frère aîné de Kishore, Ashok Kumar. Ashok, qui jouait le rôle principal dans “Jhoola” de Gyan Mukherjee (1941), avait chanté la chanson de sa propre voix. 5/10 pic.twitter.com/FyuJs1G1fT— Le trombone (@Paperclip_In) 28 janvier 2023

Comme le résultat n’est pas sorti comme prévu, Kishore Kumar a ajouté un morceau de la chanson “Ban Chale Raam Raghurai” de chez Jayant Desai ‘Sant Tulsidas’ qui est venu en 1939. Il a été adapté dans le rôle de ‘Are Dekhi Teri Chaturai’ à Padosan. La dernière chanson qui a inspiré ‘Ek Chatur Naar‘ était de Lata Mangeshkar ‘Chanda Re Jaa Re Jaa Re’ du film de 1948 ‘Zidi’.

L’une des pièces manquantes provenait d’une chanson encore plus ancienne. Cette fois, c’était de ‘Sant Tulsidas’ de Jayant Desai (1939). L’air utilisé dans la chanson «Ban Chale Raam Raghuraai» a été adapté dans la partie de «Are Dekhi Teri Chaturai» à Padosan. 7/10 pic.twitter.com/cNrfrJmRDz— Le trombone (@Paperclip_In) 28 janvier 2023

L’air utilisé dans ‘Chanda Re Jaa Re Jaa Re’ s’est avéré être la pièce manquante du puzzle. En collaboration avec Rajendra Krishan et RD Burman, Kishore a improvisé l’air et l’a adapté à « Kala Re Jaa Re Jaa Re, Are Nale Mein Jake Tu Munh Dhoke Aa ». 9/10 pic.twitter.com/jEnJ6VV1im— Le trombone (@Paperclip_In) 28 janvier 2023

C’est ainsi que le chef-d’œuvre a été préparé pour créer le morceau intemporel que nous entendons aujourd’hui. Vraiment, c’est la perfection et le dévouement de Kishore Kumar au métier qui ont fait de lui l’un des chanteurs les plus grands et les plus dynamiques de l’histoire de la musique indienne.

