Voici comment Kareena Kapoor Khan aide Alia Bhatt dans sa phase post-accouchement [Exclusive]

Alia Bhatt a accueilli une petite fille le 6 novembre 2022, et après l’accouchement, le corps de la femme subit une transformation majeure que parfois vous ne comprenez même pas. Le post-partum peut être difficile à gérer d’une femme à l’autre. Et en ce moment, Alia est également dans la phase post-accouchement, mais elle a reçu des conseils pratiques de nul autre que sa meilleure belle-sœur de tous les temps, Kareena Kapoor Khan. Kareena a eu l’expérience récente d’avoir deux beaux bébés Taimur et Jeh et l’actrice a possédé sa grossesse et son post-partum comme un patron et nous sommes tombés amoureux d’elle encore plus.

Une source proche de nous très bien placée nous informe que Kareena n’est qu’à un coup de fil d’Alia et qu’elle lui a donné tous les conseils utiles dont elle a besoin pendant sa phase post-accouchement. Kareena a toujours été l’idole d’Alia, qu’il s’agisse de briquer une star de cinéma comme elle ou même d’avoir envie d’avoir deux garçons comme Bebo, Alia l’admire jusqu’au bout et maintenant l’admiration est devenue mutuelle et encore plus forte qu’elle surtout après qu’Alia soit devenue la bhabhi de Kareena .

La source ajoute également : ” Kareena et Alia se lient d’amitié pendant les discussions avec bébé, car c’est la première d’Alia, elle reçoit tous les conseils sur la façon de prendre soin du bébé et surtout d’elle-même, car en ce moment, le bébé a le plus besoin d’elle” . Kareena est toujours la chérie de tous les membres de la famille.

Kareena et Alia ont toujours exprimé ouvertement leur affection l’une pour l’autre et le fait qu’elle soit jeune parmi les dames Kapoor qui ont récemment eu des bébés est un jeu pour elle. Nous voulons voir cela et-bhabhi ensemble dans un film. Jusque-là, nous aimons leur liaison hors écran. Cela dit, toute la famille Kapoor et Bhatt est là pour Alia et la petite princesse, et ils prennent le plus grand soin des dames comme il se doit.