Voici comment Jeff Bezos, l’équipage va s’envoler dans l’espace avec une capsule automatisée

Lorsque Blue Origin lancera des personnes dans l’espace pour la première fois, le fondateur Jeff Bezos sera à bord. Pas de pilotes d’essai ou d’ingénieurs de vol pour le premier vol de mardi depuis l’ouest du Texas, juste Bezos, son frère, un pionnier de l’aviation de 82 ans et un jeune touriste. La capsule est entièrement automatisée, contrairement à l’avion-fusée Virgin Galactic de Richard Branson qui a nécessité deux pilotes pour l’emmener dans l’espace et en revenir il y a une semaine.

Le conseil de Branson ? « Asseyez-vous, détendez-vous, regardez par la fenêtre, absorbez simplement la vue à l’extérieur », a-t-il déclaré sur « The Late Show with Stephen Colbert » de CBS.

Mis à part les différences dans les bizarreries et les fusées, les rivaux milliardaires se préparent à lancer à peu près n’importe qui prêt à débourser des centaines de milliers de dollars pour un bref saut spatial de haut en bas.

Un bref aperçu de ce qui attend Bezos et ses passagers :

BEZOS À BORD

Bezos a créé Blue Origin en 2000, une décision qui, selon lui, a incité sa petite amie du lycée à observer: « Jeff a lancé Amazon juste pour obtenir assez d’argent pour faire Blue Origin – et je ne peux pas lui prouver le contraire. » Il a déclaré qu’il finançait la société de fusées en vendant 1 milliard de dollars d’actions Amazon par an. Bezos a attrapé le virus de l’espace à l’âge de 5 ans en regardant l’alunissage de Neil Armstrong et Buzz Aldrin le 20 juillet 1969. Il a choisi le 52e anniversaire pour son propre lancement. Amoureux de l’histoire de l’espace, Bezos a nommé sa fusée New Shepard en l’honneur d’Alan Shepard, le premier Américain dans l’espace, et sa plus grande fusée New Glenn toujours en développement d’après John Glenn, le premier Américain en orbite. Bezos, 57 ans, qui possède également le Washington Post, a quitté ses fonctions de PDG d’Amazon plus tôt ce mois-ci et a fait la semaine dernière un don de 200 millions de dollars à la Smithsonian Institution pour rénover son musée national de l’air et de l’espace et lancer un centre d’éducation. « Voir la Terre depuis l’espace, ça vous change. Cela change votre relation avec cette planète, avec l’humanité », a-t-il déclaré. « C’est une chose que j’ai voulu faire toute ma vie. »

QUI D’AUTRE VOLE

Bezos a personnellement invité deux de ses compagnons de voyage – son frère Mark, 50 ans, investisseur et pompier volontaire, et la pionnière de l’aviation Wally Funk. Oliver Daemen, un remplaçant de dernière minute pour le gagnant d’une vente aux enchères caritative de 28 millions de dollars qui a eu un conflit d’horaire, se joindra à eux. À 82 ans, Funk deviendra la personne la plus âgée de l’espace. Elle faisait partie des 13 femmes pilotes – la soi-disant Mercury 13 – qui ont passé les mêmes tests au début des années 1960 que les astronautes Mercury 7 de la NASA, mais ont été exclues en raison de leur sexe. « Enfin! » s’est exclamé Funk lorsqu’on lui a offert un siège aux côtés de Bezos. Quant au Néerlandais Daemen – qui à 18 ans deviendra le plus jeune de l’espace – son père financier a fait une offre sur le siège de la capsule en juin, mais a abandonné lorsque le prix a grimpé en flèche. Bleu Origin a appelé il y a un peu plus d’une semaine, après que le gagnant de l’enchère non identifié soit passé à un vol ultérieur. L’adolescent fanatique de l’espace, qui commence ses études cet automne, est le premier client payant de Blue Origin ; aucun mot sur le coût de son billet.

FUSÉE ET CAPSULE

Bien que Bezos ne soit pas le premier patron à voyager dans l’espace avec sa propre fusée, il peut prétendre s’attacher au premier lancement humain de son entreprise. Il vise également plus haut, avec une altitude prévue d’environ 66 milles (106 kilomètres) contre 53,5 milles (86 kilomètres) pour Branson. La fusée New Shepard de 18 mètres (60 pieds) de Blue Origin accélérera vers l’espace à trois fois la vitesse du son, ou Mach 3, avant de se séparer de la capsule et de revenir pour un atterrissage à la verticale. Les passagers connaîtront trois à quatre minutes d’apesanteur, avant que leur capsule ne saute en parachute dans le désert à peine 10 minutes après le décollage. C’est cinq minutes de moins que le vol Mercury d’Alan Shepard en 1961. Blue Origin, cependant, offre les plus grandes fenêtres jamais construites pour un vaisseau spatial. Bezos a acheté le terrain désolé et desséché pour lancer et faire atterrir des roquettes. La ville la plus proche est Van Horn, 1 832 habitants.

RECORD DE PISTE

Blue Origin a effectué 15 vols d’essai dans l’espace depuis 2015, transportant des expériences, des cartes postales pour enfants et Mannequin Skywalker, le passager remplaçant de la société. À l’exception de l’atterrissage forcé du booster lors du premier voyage, toutes les démos ont été un succès. Une fusée a fini par voler sept fois et une autre cinq. Les capsules ont également été recyclées. Blue Origin a délibérément interrompu quelques vols après le décollage pour tester le système d’évacuation d’urgence de la capsule. Le rythme semblait lent par rapport à la concurrence, et beaucoup se sont demandé pourquoi Blue Origin – sa devise Gradatim Ferociter, ou pas à pas férocement – ​​mettait autant de temps à lancer les gens. Basée à Kent, dans l’État de Washington, la société est restée assez silencieuse sur ses plans de lancement. Bezos a finalement annoncé « qu’il était temps » après le dernier vol d’essai en avril, une répétition générale qui a vu des passagers simulés monter brièvement à bord avant le décollage. La fusée et la capsule qui seront utilisées mardi ont déjà volé deux fois.

ET APRÈS

Blue Origin devrait ouvrir la vente de billets peu de temps après le vol de Bezos et a déjà aligné certains des autres enchérisseurs. La société n’a pas divulgué le coût d’un trajet. Le quatrième siège du prochain vol a été vendu aux enchères pour 28 millions de dollars. En conséquence, dix-neuf groupes de défense de l’espace et d’éducation reçoivent 1 million de dollars chacun, le reste devant être utilisé par le Blue Origin’s Club for the Future pour son propre effort d’éducation. Alors que le petit New Shepard est destiné à lancer des personnes sur de brefs vols vers le bord de l’espace, le méga New Glenn sera capable de transporter du fret et éventuellement de l’équipage en orbite depuis Cap Canaveral, en Floride, peut-être à partir de la fin de l’année prochaine. Blue Origin a aussi les yeux rivés sur la lune. Son atterrisseur lunaire proposé, Blue Moon, a perdu contre le vaisseau spatial de SpaceX lors du récent concours commercial de la NASA pour développer la technologie permettant d’amener les prochains astronautes sur la lune. Blue Origin conteste l’attribution du contrat, tout comme , l’autre concurrent.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici