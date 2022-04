Voici comment Inclusive Capital pourrait aider l’entreprise de matériaux Ingevity à se pencher sur son récit ESG

Commentaire d’activiste : Inclusive Capital Partners est une société d’investissement basée à San Francisco qui se concentre sur l’augmentation de la valeur actionnariale et la promotion de bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Il a été formé en 2020 par le fondateur de ValueAct, Jeff Ubben, pour tirer parti du capitalisme et de la gouvernance dans la poursuite d’une planète saine et de la santé de ses habitants. En tant que pionnier ESG actif ( AESG™), Inclusive recherche une valeur actionnariale à long terme grâce à des partenariats actifs avec des entreprises dont les activités principales apportent des solutions à cette poursuite. Inclusive est un fonds axé sur les rendements et axé sur l’investissement environnemental et social. Son objectif principal est la création de valeur environnementale et sociale, ce qui conduit à la création de valeur pour les actionnaires. Inclusive est tellement axée sur la valeur environnementale qu’elle a créé une nouvelle mesure pour filtrer et évaluer les entreprises : la valeur de l’entreprise par rapport aux émissions de carbone réduites.

La thèse ESG est forte chez Ingevity : ses deux segments présentent des attributs ESG positifs, 78 % des revenus provenant d’entreprises renouvelables. Le segment des matériaux de performance récupère la sciure de bois des fabricants de meubles et la transforme en charbon actif utilisé dans le contrôle des émissions des automobiles. Ingevity détient une part de marché dominante dans ce secteur, vendant aux fabricants d’équipements d’origine. Ce marché devrait croître à mesure que les voitures plus anciennes sont retirées de la circulation et remplacées par des voitures plus récentes qui utilisent des contrôles des émissions. L’activité Performance Chemicals récupère les déchets de sève de pin des papeteries qui seraient autrement brûlés et les décompose en substances collantes utilisées pour des choses comme les adhésifs et l’asphalte routier. Pendant ce temps, les substances huileuses remplacent une variété de produits pétrochimiques dans des choses comme les lubrifiants.

Le segment Performance Materials affiche des marges EBITDA supérieures à 45 % et une croissance à long terme moyenne à un chiffre, et le segment Performance Chemicals affiche des marges EBITDA de 20 % et une croissance à long terme moyenne à élevée à un chiffre. Leurs marges d’EBITDA mixtes sont de 28 % à 30 % et leur taux de croissance mixte se situe entre les chiffres moyens et élevés.

Malgré la position d’Ingevity sur le marché, ses caractéristiques de flux de trésorerie et son potentiel de croissance, la société se négocie avec une décote par rapport à ses pairs. Il se négocie à 7,9x l’EBITDA avec un ratio cours/bénéfice de 11 par rapport à ses pairs qui se négocient à 9-14x l’EBITDA et un ratio cours/bénéfice de 17. La raison principale en est que le marché ne croit pas que le single moyen à élevé projections de croissance à chiffres. Si la croissance ralentit un peu, c’est en partie à cause des problèmes de chaîne d’approvisionnement dans l’industrie automobile, qui devraient être transitoires.

Avec l’aide d’Inclusive en tant qu’actionnaire actif ou membre du conseil d’administration, Ingevity peut commencer à vendre plus à l’international et à une plus grande gamme de produits. De plus, dans un monde ESG où les consommateurs se soucient de plus en plus des problèmes environnementaux, l’entreprise devrait commencer à adopter et à communiquer son histoire ESG. Ingevity a une excellente histoire ESG, mais elle ne réalise pas qu’il s’agit d’une entreprise ESG. Cela peut non seulement attirer plus de clients, mais aussi les aider à transformer les prix réduits en prix premium. Par exemple, l’entreprise vend actuellement ses adhésifs écologiques pour l’emballage à prix réduit parce qu’ils sont bruns au lieu d’être transparents et sentent un peu le pin. Mais c’est la preuve de ses qualités écologiques. Alors que les grandes entreprises passent au vert, ce type d’adhésif pourrait être vendu à un prix élevé.

Inclusive sera un partenaire précieux pour aider Ingevity à affiner et à communiquer sa thèse ESG ainsi qu’à se développer via les canaux ESG – ils vivent et respirent la durabilité. Inclusive a déposé sept 13D antérieurs et a obtenu une représentation au conseil dans les sept situations, à chaque fois en étant invité au conseil. On s’attendrait à voir la même chose ici.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnel sur l’activisme actionnarial, et il est le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements activistes 13D. Squire est également le créateur de la catégorie d’investissement AESG™, un style d’investissement activiste axé sur l’amélioration des pratiques ESG des sociétés en portefeuille.