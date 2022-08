Voici comment importer votre chat de compagnie au Japon

Mais ne vous inquiétez pas : c’est possible, avec suffisamment de planification et un compte d’épargne bien garni.

1. Trouvez un vétérinaire américain expérimenté pour vous guider. De préférence quelqu’un qui vous donne un mélange d’avertissement et d’optimisme, comme notre vétérinaire, qui a dit : “Ce sera compliqué, mais nous pouvons y arriver.” (Si vous déménagez d’abord au Japon sans votre animal de compagnie, ayez un partenaire et/ou des amis qui peuvent emmener votre animal aux rendez-vous pour vous. Cette étape peut prendre plus de huit mois.)

6. Si vous avez plusieurs chats, décidez lequel voyagera en premier (les compagnies aériennes autorisent généralement un chat par passager). Le choix devient plus facile quand c’est entre Liddy, un chat super cool, et Penny, qui souffre d’anxiété sévère et réagit aux changements majeurs de la vie en faisant pipi et caca à l’extérieur de sa litière, et qui fait caca à plusieurs reprises dans le lit de votre mari après votre déménagement à Tokyo sans son. (Note de Penny : Je ne peux pas m’en empêcher.)