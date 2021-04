La course de la meilleure image aux Oscars pourrait commencer à être différente en 2024 – ou le sera-t-elle?

Telle était la question dans l’esprit de tout le monde lorsque l’Académie des arts et des sciences du cinéma a annoncé en septembre dernier qu’elle mettrait en œuvre de nouvelles normes de diversité et d’inclusion pour la meilleure course d’images en 2024.

À l’avenir, cela disqualifierait-il un film comme Le mastodonte des Oscars de cette année « Mank », plein d’acteurs blancs? Qu’en est-il d’un film comme « Promising Young Woman », qui mettait principalement en vedette des femmes blanches? Les écrivains devront-ils commencer à changer d’histoires pour seul présentent des groupes marginalisés comme les Noirs et la communauté LGBTQ?

Une analyse USA TODAY a trouvé les réponses à toutes ces questions: Non.

En utilisant les meilleurs nominés de cette année comme échantillon – bien que ces films ne soient pas encore soumis aux nouvelles règles – nos résultats ont montré qu’il n’est pas si difficile de respecter les normes à venir de l’Académie, même si un film n’a pas une distribution diversifiée. . En fait: les huit films répondaient aux normes.

C’est à cause de la règle clé de l’Académie: les films doivent seulement se rencontrer deux sur les quatre normes de diversité. Lisez-les en entier ici, mais c’est l’essentiel:

Norme A: Un acteur principal ou de soutien majeur doit provenir d’une communauté sous-représentée, ou environ un tiers de la distribution secondaire doit provenir de plusieurs groupes démographiques sous-représentés, ou un scénario majeur doit concerner un groupe sous-représenté (les femmes , personnes de couleur, personnes handicapées, personnes LGBTQ, etc.)

Un acteur principal ou de soutien majeur doit provenir d’une communauté sous-représentée, ou environ un tiers de la distribution secondaire doit provenir de plusieurs groupes démographiques sous-représentés, ou un scénario majeur doit concerner un groupe sous-représenté (les femmes personnes de couleur, personnes handicapées, personnes LGBTQ, etc.) Norme B: Un niveau déterminé de diversité est nécessaire dans les coulisses – pensez au réalisateur, au scénariste et / ou même à une partie importante de l’équipage dans son ensemble.

Un niveau déterminé de diversité est nécessaire dans les coulisses – pensez au réalisateur, au scénariste et / ou même à une partie importante de l’équipage dans son ensemble. Norme C: Le film doit offrir des possibilités d’apprentissage et de stages rémunérés à des groupes sous-représentés, ainsi que des possibilités de formation et de développement des compétences pour les membres d’équipage de groupes sous-représentés.

Le film doit offrir des possibilités d’apprentissage et de stages rémunérés à des groupes sous-représentés, ainsi que des possibilités de formation et de développement des compétences pour les membres d’équipage de groupes sous-représentés. Norme D: Les départements de marketing, de publicité ou de distribution doivent avoir une direction diversifiée.

Voici la répartition des nouvelles règles de diversité et d’inclusion des Oscars L’Académie des arts et des sciences du cinéma révèle de nouveaux critères qui exigent plus de diversité pour les nominés. Les règles entreront en vigueur en 2024. Entertain This !, USA AUJOURD’HUI

Notre processus: USA TODAY a contacté les studios derrière chaque nominé pour la meilleure photo 2021 pour déterminer s’ils se qualifiaient pour chaque norme et l’a recoupé avec une recherche indépendante. Alors que les normes A et B étaient plus évidentes à repérer, les normes C et D se sont révélées plus difficiles à définir.

Consultez notre guide ci-dessous pour découvrir comment chaque film a fonctionné:

Anthony Hopkins joue le rôle d’un homme atteint de démence qui essaie de donner un sens à sa réalité en constante évolution dans « The Father » de Florian Zeller. SEAN GLEASON

Ce film se qualifierait-il pour la meilleure image en 2024?

Oui.

Pourquoi?

Le sujet du film est clair la première norme de l’Académie; il se concentre principalement sur la bataille du personnage d’Anthony Hopkins contre la démence. Cela montre que même si un film à led blanche peut ne pas apparaître à la surface qu’il honore la diversité, tout dépend de la façon dont on définit le terme. Il a également autorisé d’autres normes, y compris B, selon lesquelles au moins 30% de son équipage est composé de groupes sous-représentés.

Avec une distribution majoritairement noire et un personnel diversifié dans les coulisses, « Judas and the Black Messiah » passe facilement à l’académie. Glen Wilson, Warner Bros. Entertainment

Ce film se qualifierait-il pour la meilleure image en 2024?

Oui.

Pourquoi?

Avec une distribution majoritairement noire et le premier candidat au meilleur film avec tous les producteurs noirs, « Judas and the Black Messiah » passe facilement à l’académie.

« Judas » est remarquable dans la course de cette année en tant que seul film dirigé par les Noirs à être nominé pour le meilleur film, malgré les acclamations critiques pour des films comme « Ma Rainey’s Black Bottom » et « Da 5 Bloods » de Netflix, ainsi que « One d’Amazon » Nuit à Miami. «

Gary Oldman joue le rôle du gadget scénariste Herman Mankiewicz dans le film Netflix « Mank ». NETFLIX

Ce film se qualifierait-il pour la meilleure image en 2024?

Oui.

Pourquoi?

Le personnel senior du marketing et de la publicité de Netflix est diversifié, ce qui aide automatiquement le studio à franchir l’un des points de repère de l’Académie. Cela donne au service de streaming une marge de manœuvre, s’il le souhaite, pour contourner d’autres qualifications, à condition d’en atteindre une de plus. « Mank », selon notre analyse, avait également une représentation suffisante derrière la caméra pour compenser sa distribution principale et secondaire à prédominance blanche, ce qui l’a poussé à se qualifier pour un deuxième rôle crucial la norme.

Steven Yeun, à gauche, Alan S. Kim, Yuh-jung Youn, Yeri Han et Noel Cho jouent dans « Minari », une histoire réconfortante sur les immigrants coréen-américains. JOSH ETHAN JOHNSON / A24

Ce film se qualifierait-il pour la meilleure image en 2024?

Oui.

Pourquoi?

L’histoire réconfortante sur les immigrants coréens américains dirigée par Lee Isaac Chung a passé les normes avec ses acteurs et son équipe. Pendant une période de violence américano-asiatique accrue, beaucoup ont dit que la représentation est essentielle devant et derrière la caméra pour raconter des histoires authentiques et humaines.

La cinéaste Chloe Zhao (à droite) est entrée dans l’histoire en tant que première femme de couleur à être nominée aux Oscars pour le meilleur réalisateur. AP

Ce film se qualifierait-il pour la meilleure image en 2024?

Oui.

Pourquoi?

L’histoire centrée sur la camionnette Fern (Frances McDormand) atteint le seuil d’un récit sur un groupe sous-représenté (les femmes). La cinéaste Chloe Zhao, qui est entrée dans l’histoire en devenant la première femme de couleur à être nominée aux Oscars pour le meilleur réalisateur, et d’autres hauts responsables de la production contribuent à propulser le film à travers le monde. Normes de l’Académie.

× Partagez comment les nominés pour la meilleure photo aux Oscars 2021 évaluent la diversité

Carey Mulligan joue le rôle d’une femme intelligente en quête de vengeance dans «Promising Young Woman». CARACTÉRISTIQUES FOCUS

Ce film se qualifierait-il pour la meilleure image en 2024?

Oui.

Pourquoi?

Le puissant drame de vengeance de la réalisatrice Emerald Fennell sur la quête d’une femme (Carey Mulligan) pour torturer des hommes toxiques met principalement en vedette des femmes blanches à l’écran et à l’extérieur. Selon les lignes directrices de 2024, cela ne suffit pas pour se qualifier pour la meilleure image. Mais « Promising Young Woman » atteint les seuils de représentation grâce au casting de Laverne Cox dans un rôle de soutien majeur et à la diversité de son personnel de production senior – sans parler de son scénario clé évidemment axé sur les femmes.

Riz Ahmed joue le rôle d’un batteur qui subit une perte d’audition soudaine dans « Sound of Metal ». FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE TORONTO

Ce film se qualifierait-il pour la meilleure image en 2024?

Oui.

Pourquoi?

Avec l’acteur pakistanais britannique Riz Ahmed, « Sound of Metal » se concentre sur la communauté sourde, un groupe sous-représenté défini par l’Académie, éliminant le Standard A. Tout comme « The Father », il suggère que les films axés sur le handicap n’ont pas besoin d’inclure d’autres groupes sous-représentés dans casting (même si « Metal » l’a fait). Divers cadres supérieurs de production, dont Ahmed, qui a produit, ont également aidé le film à clarifier les normes.

Bobby Seale (Yahya Abdul-Mateen II, à gauche) est malmené par les maréchaux de la cour dans «Le procès du Chicago 7». NIKO TAVERNISE / NETFLIX

Ce film se qualifierait-il pour la meilleure image en 2024?

Oui.

Pourquoi?

À première vue, le film d’Aaron Sorkin ne semble pas être qualifié, mais nous avons constaté qu’il le faisait sous au moins trois normes, grâce à son casting (Yahya Abdul-Mateen II apparaît dans un rôle de soutien important), au personnel de production senior et équipes marketing (encore une fois, un film Netflix).

Lorsque l’Académie a annoncé ses nouvelles qualifications pour la meilleure image, les critiques ont soulevé des inquiétudes quant au fait que la course à la meilleure image verrait un bouleversement majeur et injustement cible les films à majorité blanche une fois que les nouvelles normes sont entrées en vigueur. Mais si ces résultats disent quelque chose, c’est que l’industrie répond déjà à ces exigences en l’état – du moins dans le cas de nominés pour la meilleure photo de cette année. Bien qu’il soit passionnant de voir que ces films avaient une représentation diversifiée, cela signifie-t-il que les normes ne sont pas allées assez loin? Nous analysons ici. Des études montrent qu’il y a beaucoup plus de travail à faire pour être véritablement inclusif.

Nos plus grands plats à emporter: