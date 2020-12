Xiaomi a lancé son smartphone Redmi 9 Power la semaine dernière. Le Redmi 9 Power est maintenant mis en vente pour la première fois aujourd’hui en Inde et sera vendu via Amazon ainsi que sur le site officiel de la société. Le Redmi 9 Power est un concurrent de nombreuses offres budgétaires de marques telles que Samsung, Oppo, Vivo, etc. Le smartphone a été au prix de Rs 10 999 et plus pour la variante de stockage de base 4 Go de RAM + 64 Go, et coûte Rs 11 999 pour l’option de stockage 4 Go de RAM + 128 Go.

Le Redmi 9 Power sera également vendu via des canaux hors ligne tels que Mi Homes, Mi Studios et Mi Stores. Il sera mis en vente à partir de 12 h (midi) et est disponible en quatre couleurs – Blazing Blue, Electric Green, Fiery Red et Mighty Black. Alors que le smartphone sera mis en vente pour la première fois aujourd’hui, nous reviendrons sur la façon dont le Redmi 9 Power se compare à un autre smartphone du même segment qui a également été lancé la semaine dernière, l’Oppo A15. Pour rappel, l’Oppo A15s a été au prix de Rs 11490 pour la seule variante de stockage de 4 Go de RAM + 64 Go. Voici comment les deux smartphones se comparent, en termes de spécifications:

Spécifications d’alimentation Redmi 9

En termes de spécifications, le Redmi 9 Power est alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 662 couplé à 4 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage interne, extensible à 512 Go via une carte microSD. Le smartphone dispose d’un écran Full HD + de 6,53 pouces avec protection Corning Gorilla Glass 3 et jusqu’à 400 nits de luminosité maximale. Le chipset du smartphone est couplé à un GPU Adreno 610 et contient une batterie de 6000 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 18 W.

Spécifications du Oppo A15s

L’Oppo A15s est alimenté par un chipset octa-core MediaTek Helio P35, associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Le smartphone dispose d’un écran HD + de 6,52 pouces avec un rapport écran / corps de 89%. Le smartphone est soutenu par une batterie de 4230 mAh et fonctionne sur ColourOS 7.2 basé sur Android 10.

Caméra Redmi 9 Power

Le Redmi 9 Power est livré avec une caméra arrière quadruple qui comprend une caméra principale de 48 mégapixels, une caméra ultra-large de 8 mégapixels, une caméra macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, il y a un appareil photo de 8 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo, à l’intérieur de l’encoche en goutte d’eau.

Appareil photo Oppo A15s

L’Oppo A15s est livré avec une configuration de triple caméra arrière qui comprend un tireur principal de 13 mégapixels, un objectif macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, l’Oppo A15 abrite une caméra selfie de 8 mégapixels.