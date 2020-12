Gwen Stefani est un pro pour garder les secrets.

Le jeudi 10 décembre Blake Shelton virtuellement bavardé avec Tard dans la nuit avec Seth Meyers et discuté de quelques idées de mariages. Cependant, avant que le chanteur de « God Gave Me You » ne puisse répondre aux questions, Seth Meyers voulait savoir pourquoi sa fiancée Gwen n’avait pas annoncé la nouvelle de ses fiançailles lors de son émission lorsqu’elle était de retour en octobre.

« J’ai un petit reproche », a commencé l’hôte, « qui est, le lendemain, elle a essentiellement annoncé sur Instagram que vous étiez fiancés. C’est le genre de contenu avec lequel nous aurions pu vraiment nous amuser. »

Blake a ri et a noté que la bague était juste là sur le doigt du chanteur de « Rich Girl » pendant l’interview.

« Elle a continué, genre, à faire ça avec sa main, » se souvint Blake en levant sa main gauche vers sa bouche. « Et vous savez, vous vous demandez si les gens comprendraient qu’elle portait une bague de fiançailles. Et je lui ai dit, j’ai dit: ‘Vous savez que vous portez plus de bijoux que Mr. T. donc je ne pense pas que quiconque va chercher là-dessus, Gwen. Et ils ne l’ont pas fait. «