Voici comment Google pourrait vous inciter à acheter un téléphone Pixel 7

Google a dévoilé jeudi ses Pixel 7 et Pixel 7 Pro, des smartphones qui font progresser la photographie numérique et apportent de nouvelles fonctionnalités d’IA pratiques. Ce dont Google a besoin en plus d’un meilleur produit, c’est une meilleure façon de le vendre.

Les capacités de zoom des téléphones Pixel font un pas vers la polyvalence de l’appareil photo traditionnel. Le cadre guidé donne des invites vocales pour que les personnes aveugles puissent prendre des selfies. Vous pouvez utiliser votre voix pour choisir des emojis. Mais toutes ces fonctionnalités, que Google a présentées lors de son événement Made by Google à Brooklyn, sont académiques si les téléphones Pixel continuent à peine à être considérés comme un produit de niche.

Les téléphones Pixel n’ont que un peu plus de 2% de part de marché des smartphones aux États-Unis, selon la société d’analyse StatCounter. Samsung, le premier fabricant de téléphones utilisant le logiciel mobile Android de Google, détient près de 30 % des parts aux États-Unis. Pomme détient désormais une part majoritaire aux États-Unis, la première fois que cela se produit depuis 2010.

Samsung et d’autres fabricants d’appareils veulent ce qu’Apple a : un contrôle total des rails matériels et logiciels, comme en témoigne l’existence du Galaxy Store et de l’assistant vocal Bixby. C’est un marché iOS et Android, ce qui rend la tâche difficile pour les nouveaux arrivants. Lorsque Samsung a flirté avec Tizen, son système d’exploitation basé sur Linux, Google fait reculer Samsung à Androïd. Pour garder les gestionnaires d’équipement d’origine, ou OEM, dans sa bulle, Google doit montrer pourquoi sa suite de fonctionnalités basées sur l’IA est nécessaire. Une demande plus élevée de pixels pourrait inciter Samsung à rendre Galaxy plus avancé sur Google, rendant l’expérience Android plus omniprésente et compétitive avec Apple.

“Google essaie de jouer cet équilibre là où ils doivent rendre le Pixel bon, mais je suis inquiet s’ils n’essaient pas de devenir des gangbusters et de construire les meilleurs appareils phares”, a déclaré Anshel Saganalyste chez Moor Insights & Strategy.

Cela pourrait signifier que Google se retient délibérément, influençant mais ne menaçant pas les partenaires de téléphonie Android tels que Samsung, Motorola et OnePlus

Mais moins les téléphones Pixel auront de succès, plus Google aura du mal à recruter de bons ingénieurs et, en fin de compte, à poursuivre l’effort. Voici quelques changements que Google pourrait apporter pour que les pixels ne restent pas rares.

Marketing roman



Les bons types de mouvements marketing pourraient signifier que les téléphones Pixel font sensation.

L’ancien PDG de T-Mobile, John Legere, a déjà laissé les gens emprunter un iPhone 5S pour une semaine afin qu’ils puissent l’essayer sur le réseau T-Mobile. En prêtant des iPhones, les clients potentiels ont facilement surmonté leurs craintes quant au fonctionnement réel du réseau de l’entreprise chez eux. Google pourrait bénéficier de ce genre de mentalité franc-tireur.

Google a des poches profondes pour les publicités, les maillots de football, les panneaux d’affichage et sponsorings de voitures de course pour présenter ses produits. Mais il peut être difficile de convaincre les consommateurs que les nouvelles fonctionnalités sont indispensables, pas seulement agréables à avoir.

“Nous avons atteint un point du cycle de maturité où ces appareils font plus que ce que la plupart des gens veulent ou dont ils ont besoin. Par conséquent, n’importe quel appareil est assez bon”, a déclaré Tuong Nguyen, analyste chez Gartner. La plupart des fonctionnalités intéressantes ne sont en fin de compte que “la cerise sur le gâteau” qui ne plaît qu’au marché limité des premiers utilisateurs et autres acheteurs férus de technologie, a-t-il déclaré.

Google mettant les pixels directement entre les mains des gens pourrait aider. Les magasins éphémères ou les stands des festivals de musique pourraient permettre aux clients de voir à quel point l’appareil photo Pixel 7 Pro zoome vraiment ou d’apprécier la rapidité avec laquelle leurs mots apparaissent à l’écran lors de la dictée d’un texte.

Coopération avec les transporteurs



Les opérateurs restent le principal moyen par lequel les consommateurs achètent leurs nouveaux téléphones. En entrant dans un magasin, les gens peuvent parler à des experts en téléphonie et trouver les appareils qui répondent à leurs besoins. En ce qui concerne les vendeurs, ils veulent en fin de compte la vente la plus facile. Si un client arrive et se tourne vers un iPhone, il est préférable de le pousser dans cette direction et de passer au client suivant. Pour que les associés du magasin envisagent d’attirer les gens vers Pixel, ils auront besoin d’une formation et d’incitations.

Même dans ce cas, il s’agirait d’un effort pluriannuel de la part de Google et la société pourrait être confrontée à un retour de bâton de la part de ses partenaires OEM qui poussent également des millions d’unités dans les magasins T-Mobile et Verizon.

“J’ai l’impression qu’un effort pluriannuel semble très sérieux, et pourrait être un autre point pour les OEM de rechigner à Google pour être trop sérieux avec Pixel et trop compétitif avec eux”, a déclaré Sag.

Cheval de Troie Pixel avec technologie domestique



Google peut profiter de sa force relative dans la technologie de la maison intelligente pour brancher également Pixel.

Google propose des sonnettes, des routeurs et des haut-parleurs intelligents Nest compétitifs, des produits ancrés par la puissante technologie Google Assistant. Les produits Amazon, Ring et Echo sont également solides, mais Apple est relativement faible, ce qui ouvre la porte à Google.

“Il n’y a aucun doute que Google Assistant est de loin un meilleur produit qu’Apple Siri”, a déclaré Sag.

Avec cette présence, Google pourrait également convaincre les consommateurs de Pixel. Quelqu’un qui possède déjà une sonnette ou un thermostat Nest pourrait bénéficier d’une réduction de prix importante sur un produit Pixel. Cela pourrait signifier recevoir une tablette Pixel et une station de charge magnétique à un tarif réduit lors du regroupement avec une suite de sécurité Nest.

Nguyen de Gartner, cependant, est sceptique que Google ira jusqu’à proposer des offres groupées de matériel pour proposer des produits Pixel supplémentaires.

Adhérence



Google fabrique des téléphones depuis le Nexus One en 2010, accordant une plus grande priorité à l’effort avec le premier téléphone Pixel et le projet Made by Google en 2016.

Tout n’a pas duré aussi longtemps chez Google, comme l’annulation récente du service de cloud gaming Stadia et les chroniques du Tué par Google émission de site Web.

Cependant, année après année, une amélioration constante peut apporter des résultats. Google promet cinq ans de mises à jour de sécurité pour le Pixel 7, signe d’une réflexion à long terme. Google a commandé 8 millions de téléphones Pixel 7 et espère doubler ses ventes à 8 millions pour 2023, selon Nikkei Asia. Les téléphones hors saison, comme le Pixel 6a de cette année, offrent un excellent rapport qualité-prix.

Un point de pourcentage de part de marché ici, un point de pourcentage là – peut-être qu’une de ces années, tout cela représentera quelque chose de significatif.