Voici comment Google envisage de lutter contre le DOJ

via Google

Kent Walker s’exprime lors d’un événement de lancement de « Grow with Google » à Cleveland.

Google prévisualisé Vendredi, comment il envisage de lutter contre les accusations de monopolisation illégale du gouvernement américain lors de son procès devant le tribunal de district de Washington la semaine prochaine.

Le procès marque la première affaire antimonopole technologique majeure aux États-Unis depuis des décennies, après que le ministère de la Justice ait plaidé avec succès. Microsoft avait violé la loi antitrust il y a plus de 20 ans.

Le DOJ et une coalition de procureurs généraux des États affirment dans cette affaire que Google a utilisé des contrats d’exclusion avec des fabricants de navigateurs comme Apple et des fabricants de téléphones qui utilisent son système d’exploitation Android pour empêcher ses concurrents d’accéder au marché général de la recherche. Les Länder argueront également que Google n’a pas réussi à rendre son outil de recherche publicitaire interopérable avec Bing de Microsoft, dans le but prétendument de limiter les dépenses publicitaires à ses propres services.

Google a soutenu que les arguments du gouvernement étaient « profondément erronés ». Voici les éléments clés de sa défense, tels qu’exposés par le président des affaires mondiales de Google, Kent Walker, dans un communiqué. article de blog vendredi:

Les accords de distribution de Google n’ont pas porté atteinte à la concurrence dans le domaine de la recherche, comme en témoigne la large gamme de services proposant des outils de recherche. Walker pointe du doigt des plateformes comme TikTok, Reddit, Instagram et Amazone — un groupe plus important que les concurrents directs comme Bing et DuckDuckGo de Microsoft, que le gouvernement considère comme faisant partie du marché en cause.

— un groupe plus important que les concurrents directs comme Bing et DuckDuckGo de Microsoft, que le gouvernement considère comme faisant partie du marché en cause. Ce sont les fabricants de navigateurs et d’appareils qui choisissent en premier lieu d’inclure des moteurs de recherche par défaut, et ils ont choisi Google « en fonction de la qualité de nos produits », selon Walker. Il a pointé du doigt le PDG d’Apple Commentaires de Tim Cook en 2018, le moteur de recherche de Google est le « meilleur ».

Google n’est pas la seule entreprise à payer pour un placement bien en vue sur les navigateurs, a écrit Walker. Bing et Yahoo! payez également pour figurer dans Safari d’Apple.

Les paiements de Google aux fabricants d’appareils et aux opérateurs pour promouvoir son produit de recherche et son navigateur ne sont que du marketing, selon Walker, semblable à une marque de céréales qui paie un supermarché pour placer ses boîtes à la hauteur des yeux sur l’étagère.

Les consommateurs peuvent facilement modifier les paramètres par défaut du moteur de recherche sur leurs appareils s’ils préfèrent un autre service. Google affirme qu’il suffit de deux clics pour modifier la valeur par défaut sur la version de bureau de Safari et quelques clics de plus sur les appareils mobiles. Walker a écrit que les consommateurs ont montré leur volonté de le faire en 2014, lorsque de nombreux utilisateurs de Mozilla ont remplacé Yahoo! à Google.

Afin de rendre son outil de recherche publicitaire aussi interopérable que les États semblent le croire, Google devrait donner la priorité à la création de fonctionnalités pour Microsoft plutôt qu’aux demandes de ses propres clients, a écrit Walker. Il a ajouté : « La loi américaine n’exige pas de faire passer les préférences de vos concurrents sur celles de vos clients. Et Microsoft, qui dispose de nombreuses ressources, a choisi de ne pas construire son propre outil de gestion des moteurs de recherche. »

Le DOJ et le bureau de l’AG de l’État du Colorado, qui mène le dossier des États, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

