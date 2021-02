Faire face à des problèmes liés aux calculs rénaux est un scénario très courant. Bien que cela ne cause pas de dommages permanents lors d’une détection rapide, il est toujours conseillé de suivre des mesures préventives pour éviter de les contracter.

Les calculs rénaux ou rénaux ne sont rien d’autre que des amas de déchets. Ces dépôts durs ressemblant à des cristaux peuvent se produire à n’importe quelle partie des voies urinaires – du rein à la vessie. L’expérience des calculs rénaux peut être assez douloureuse, mais elle peut être apaisée avec un diagnostic approprié et des analgésiques.

Il existe de nombreux remèdes (en combinaison avec des conseils médicaux, bien sûr) pour prévenir et traiter les calculs rénaux.

Suivez ces normes simples pour bien gérer les calculs rénaux:

1. Augmenter l’apport en calcium: Contrairement à l’idée que le calcium est le mal derrière les calculs rénaux, il a été prouvé qu’avec une quantité suffisante de consommation de calcium alimentaire, la formation de calculs peut être évitée. Les aliments riches en calcium comme le lait, le yogourt et le fromage se lient à l’oxalate et empêchent ainsi l’absorption d’oxalate.

2. Diminution de la consommation de sel réduit les protéines animales: Diminuez votre consommation de sodium en réduisant le sel de table, la malbouffe et les aliments transformés, car il augmente l’excrétion du calcium par l’urine. De plus, les purines présentes dans les régimes alimentaires à base de protéines animales entraînent des calculs d’acide urique. Par conséquent, il est conseillé de surveiller votre alimentation en protéines animales.

3. Augmentez l’apport en magnésium: Le magnésium est un excellent catalyseur pour les réactions métaboliques et la production d’énergie dans votre corps. Il est essentiel de prévenir la formation de calculs rénaux d’oxalate de calcium. Ayez des avocats, du tofu et des légumineuses, pour obtenir une quantité suffisante (au moins 420 mg / jour) de magnésium. Pour vous assurer que votre corps réagit bien, prenez des aliments riches en magnésium avec des aliments riches en oxalate. Une présence accrue de magnésium réduit l’absorption d’oxalate dans l’intestin et empêche ainsi les calculs rénaux.

4. Augmentez l’apport d’acide citrique: L’acide citrique présent dans les fruits comme les citrons, les oranges et les pamplemousses est connu pour empêcher la formation de calculs rénaux d’oxalate de calcium. Il se lie aux cristaux de calcium et arrête l’élargissement en passant ces cristaux dans l’urine.

5. Assurez l’hydratation: rien de tel que de rester hydraté. Le volume de substances formant des calculs dans l’urine est dilué avec une consommation de liquide suffisante. Une grande quantité d’eau ou de liquide sous forme de jus, de lait, de soupe et de tisane est fortement recommandée pour éviter les calculs rénaux. Évitez les sodas, les boissons sucrées artificiellement ou sucrées et les colas, cependant.