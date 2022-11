Voici comment gérer les travailleurs licenciés – et ceux qui restent

Les licenciements très médiatisés chez Meta et Twitter et les réductions prévues chez Disney ont accru les inquiétudes de la part des gestionnaires et des cadres supérieurs des employeurs du pays qui ont du mal à diriger une équipe à travers une série de réductions d’effectifs. La façon dont une entreprise gère une mise à pied peut avoir un impact majeur sur son succès futur. Mal gérée, une réduction des effectifs peut nuire à la réputation d’une entreprise. “Vous ne voulez pas que ceux que vous venez de licencier s’en vont maintenant éclabousser Glassdoor ou ailleurs à quel point vous êtes horrible”, a déclaré Eric McNulty, directeur associé de la National Preparedness Leadership Initiative à l’Université de Harvard. En savoir plus sur les finances personnelles :

3 étapes à suivre si vous avez été licencié

Conseils pour aider les familles à payer leurs dépenses mensuelles dans un contexte d’inflation

Comment utiliser la transparence salariale pour négocier un meilleur salaire Les anciens employés pourraient devenir de futurs clients, partenaires ou collègues. “Vous pouvez en fait vouloir que ces personnes reviennent ou vous renvoyer des personnes plus tard lorsque vous embaucherez à nouveau”, a déclaré McNulty. “Donc, vous voulez que ce réseau d’anciens élèves soit en bon état.”

Soyez direct et transparent

Fizz | Istock | Getty Images

Lorsqu’ils annoncent des licenciements, les experts affirment que les chefs d’entreprise sont à la fois francs et transparents sur la raison des suppressions d’emplois et leur impact est une première étape essentielle. “Soyez clair, soyez prudent et soyez compatissant”, a déclaré McNulty, co-auteur de “You’re It: Crisis, Change and How to Lead When It Matters Most”. “Assurez-vous que les gens comprennent pourquoi vous faites cela”, a-t-il ajouté. “Faites-leur l’analyse de rentabilisation et non les entreprises habituelles qui parlent des” conditions du marché “.” Les dirigeants devraient également expliquer “les autres options qu’ils ont envisagées, comment ils espèrent ne pas avoir à prendre à nouveau la décision et comment ils traitent les employés concernés”, a déclaré Paul Wolfe, conseiller en ressources humaines et membre du conseil d’administration de PayScale. “Je respecte les entreprises qui protègent leurs ressources, mais la façon dont elles traitent les employés concernés est très révélatrice pour les employés qui y travaillent encore”, a-t-il déclaré. “Ces employés n’étaient pas des criminels et ne devraient pas être traités comme tels.”

Communiquer avec empathie

Alistair Berg | Vision numérique | Getty Images

Les messages concernant les licenciements devraient provenir de dirigeants individuels qui sont “au premier plan”, et non des “RH” ou du “leadership”, a déclaré Jennifer Benz, vice-présidente principale de la société de communication sur les avantages sociaux Segal Benz. Les dirigeants doivent “faire preuve d’empathie” et veiller à ne pas se concentrer sur leurs propres sentiments “plutôt que d’être sympathiques à la situation qu’ils ont créée pour leur personnel”, a-t-elle déclaré. Wolfe dit que les conversations individuelles sont meilleures que les réunions de groupe pour discuter des licenciements avec votre équipe, et la planification de la logistique des communications est également importante. “Assurez-vous que l’accès au système et la suppression des répertoires ne se produisent pas avant que les employés ne soient informés”, a-t-il déclaré. “Je respecte les entreprises qui protègent leurs ressources, mais la façon dont elles traitent les employés concernés est très révélatrice pour les employés qui y travaillent encore.”

Énoncez les détails

Ne faites pas faire les démarches aux employés qui ont été licenciés lorsqu’il s’agit de comprendre les indemnités de départ, le placement ou le soutien à la reconversion et au perfectionnement, la couverture maladie et d’autres informations sur les avantages, disent les experts. Expliquez tout – et soyez prêt à répondre aux questions. Les travailleurs licenciés peuvent demander plus d’informations ou demander d’autres avantages, et les dirigeants devraient avoir les réponses. Alexandra Carter, professeur à la Columbia Law School, recommande aux entreprises d’être prêtes si les employés demandent à fournir une lettre ou un e-mail officiel du service des ressources humaines indiquant qu’un employé partant a été licencié – et non licencié pour cause ou performance.

Tenez compte des préoccupations des travailleurs restants

Les entreprises devraient également “reconnaître que c’est une période très difficile pour les personnes qui restent dans l’organisation”, a déclaré Benz. “Assurez-vous que les managers et les dirigeants sont disponibles pour les employés restants et peuvent être clairs sur l’avenir sans faire de promesses excessives. “Renforcer les ressources de soutien, y compris les prestations de santé mentale”, a-t-elle ajouté. Informez les travailleurs restants des changements qui pourraient devoir être apportés à la lumière des suppressions d’emplois. “Parlez de ce que nous allons arrêter de faire maintenant que nous avons coupé une grande partie de cette organisation jusqu’à ce que nous trouvions comment nous pouvons travailler aussi efficacement que possible”, a déclaré McNulty.