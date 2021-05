Voici comment gérer les problèmes de santé mentale, l’anxiété liée à la vaccination avant le premier jab

Un an après que la pandémie de coronavirus a détruit nos vies collectives, notre société est aux prises avec la peur et l’insécurité. En conséquence, nous avons vu la désinformation se répandre comme une traînée de poudre, et beaucoup ont recours à des méthodes bizarres et incorrectes pour lutter contre le virus. Avec cette chronique, qui sera publiée tous les dimanches, nous visons à répondre à toute question de santé ou de vaccin que nos lecteurs pourraient avoir sur la pandémie de coronavirus.

Dans la chronique de cette semaine, le Dr Prabha S Chandra, professeur de psychiatrie au NIMHANS, Bangalore, a répondu aux questions liées à la santé mentale et au COVID-19. La pandémie a provoqué et amplifié l’anxiété, les insécurités et les peurs des gens. Ceux qui ont de graves problèmes de santé mentale ont été laissés encore plus isolés et seuls pendant cette période. Alors que nous célébrons le Mois de la santé mentale, le Dr Chandra aborde ces problèmes et explique à nos lecteurs comment faire face à l’anxiété liée aux vaccins, au stress et aux traumatismes des soins intensifs.

De nombreuses personnes souffrent d’anxiété liée au vaccin avant de prendre le premier vaccin. Comment peuvent-ils y remédier? Cette anxiété affecte-t-elle leur corps et le processus de vaccination?

L’une des raisons de l’anxiété liée aux vaccins est d’obtenir beaucoup de désinformation sur les effets secondaires et, par conséquent, il y a une peur de l’inconnu. De plus, la plupart des adultes en Inde n’ont pas vraiment reçu de vaccin dans leur vie d’adulte, donc cela semble vraiment angoissant pour ceux qui craignent les injections et les hôpitaux. Pour d’autres, on s’inquiète de pouvoir réellement obtenir un rendez-vous et se rendre dans un centre de vaccination où ils pensent avoir des risques d’infection au COVID s’il y a beaucoup de monde.

Ainsi, la façon de gérer l’anxiété est de parler à une personne qui a déjà reçu le vaccin et de découvrir son expérience et comment elle a géré la douleur dans le bras ou la fièvre qui aurait pu survenir après le vaccin. Soyez informé de ce que fait un vaccin. Et si vous avez des doutes, demandez à un médecin de vous donner les informations correctes. Préparez-vous à l’avance en ayant un analgésique ou des comprimés de paracétamol à la maison afin qu’en cas de fièvre ou de douleur, vous sachiez comment le gérer.

Dites-vous que si vous et tout le monde autour de vous êtes vaccinés, vous pourrez finalement sortir sans trop de peur et d’anxiété à propos de l’infection au COVID 19. L’anxiété n’affectera pas votre immunité ou la vaccination. Portez des vêtements confortables lorsque vous vous faites vacciner afin que votre bras ne soit pas tendu. Dites à votre lieu de travail que vous pouvez prendre un jour de congé en cas de douleur ou de fièvre et que vous voulez vous reposer. Si l’anxiété est trop forte – essayez la respiration carrée – Inspirez 1-2-3-4, maintenez 1-2-3-4, expirez 1-2-3-4 et maintenez 1-2-3-4. Faites ceci 5 à 6 fois par jour chaque fois que vous voyez des pensées anxieuses entrer

Lorsque vous vous rendez au centre de vaccination, maintenez une distance de 6 pieds, portez un bon masque et désinfectez, l’infirmière vous y gardera pendant une demi-heure après le vaccin. Si vous avez des doutes et sentez que vous avez de la fièvre ou des douleurs après le vaccin, gardez un numéro de téléphone de médecin afin que vous puissiez les contacter. N’oubliez pas que le vaccin est un ami et constitue le meilleur moyen de lutter contre la pandémie actuelle

Après la vaccination, le stress peut-il affecter le système immunitaire ou nerveux? Comment y faire face?

Le stress s’il est excessif est connu pour diminuer l’immunité globale et pas spécifiquement contre le COVID 19 seul. Il est donc important de suivre une routine quotidienne avec quatre composantes: travail, jeu et loisirs, une certaine interaction sociale et familiale qui est favorable, repos. Essayez d’équilibrer tous ces éléments plutôt que de vous concentrer sur un seul aspect. Souvent, lorsque vous êtes stressé, c’est peut-être à cause de la PAUSE – Faim, Colère, Solitude, Fatigue. Donc, si vous êtes stressé, essayez de l’étiqueter, identifiez-le, essayez de comprendre quelle est la cause principale de l’inquiétude, spécifiez-le pour qu’il devienne moins accablant.

Par exemple, le stress peut être dû au fait qu’un membre de votre famille a été admis avec le COVID 19. Essayez de voir que vous ne pensez pas toujours uniquement à cela et sachez que si vous êtes trop stressé, vous deviendrez moins efficace. Au lieu de cela, dressez une liste des choses que vous devez faire, essayez de faire certaines corvées, passez du temps avec un enfant ou un animal domestique ou parlez à un ami ou à un parent, arrosez une plante. Toutes ces choses, tout en paraissant banales, vous aideront à vous calmer, ce qui est nécessaire lorsque vous devez gérer une crise.

En raison du chagrin et du malheur partout, il y a généralement une atmosphère de peur et de désespoir. Beaucoup ont même développé une insomnie chronique à cause de cela. Comment les gens peuvent-ils trouver un équilibre alors que tant de personnes perdent leurs proches et / ou vivent des expériences traumatisantes?

C’est vraiment très difficile et nous traversons tous tant d’émotions. Nous entendons parler de tant de personnes qui meurent ou sont gravement malades qu’il est difficile de rester positif. N’oubliez pas que la pandémie mettra du temps à ralentir.

Chacun de nous a son propre seuil pour se sentir triste et anxieux face à la situation. Identifiez votre seuil et soyez conscient de ce que vous ressentez. Au moment où vous vous sentez dépassé, essayez de vous dissocier des nouvelles ou de la conversation et faites attention à autre chose. Bien que vous ne puissiez pas toujours rester positif, ce que vous pouvez faire est d’identifier ce qui vous stresse le plus. Est-ce votre peur, est-ce la mort et la mort, est-ce le fait que l’oxygène ou les lits peuvent ne pas être disponibles – quel genre de nouvelles vous fait vous sentir dépassé. Essayez de ne pas vous isoler de toutes les nouvelles, car cela mènera à l’évitement. L’évitement peut augmenter l’anxiété, car il augmente votre sensibilité à l’anxiété. Vous constaterez peut-être que si vous évitez toutes les mauvaises nouvelles, vous êtes déclenché même avec de petites choses.

Essayez également de vous impliquer pour aider quelqu’un. Même si c’est une petite chose comme parler à une personne âgée de votre famille au cours d’un appel quotidien, organiser de la nourriture pour les nécessiteux, faire une heure de bénévolat ou aider dans le quartier avec des informations. Tout cela vous fera sentir que vous contribuez et vous sentirez moins incontrôlable.

Comment le séjour d’une personne dans le service de soins intensifs du COVID affecte-t-il sa santé mentale? Que peut-on faire pour les aider?

Être dans une unité de soins intensifs peut être extrêmement isolant et solitaire et effrayant même dans des situations non COVID. Dans la pandémie de COVID, aucun parent ne peut se rendre à l’USI, le personnel, les infirmières et les médecins sont en EPI et vous ne pouvez pas les voir ou identifier un visage familier et il peut y avoir beaucoup de souffrances et même des décès à l’USI. Tout cela en fait une expérience extrêmement isolante. La principale chose qui les aidera est de rester en contact avec leur famille et leurs proches par le biais d’appels vidéo ou de messages fréquents. Avoir quelque chose de familier peut également être apaisant et une photo d’un être cher, un symbole religieux ou un porte-bonheur ou de la musique jouée à l’USI peut apaiser.

Les médecins et les infirmières doivent fournir des informations sur les procédures, ce qu’ils font et mentionner toute amélioration qui se produit ou lorsque la situation est stable. Lorsque vous parlez à votre proche qui est aux soins intensifs ou lorsque vous lui envoyez des messages, envoyez des messages d’espoir, enregistrez votre voix avec un message apaisant ou des chants ou de la musique apaisante, des blagues et de l’humour qu’ils peuvent jouer pour eux-mêmes ou pour lesquels le personnel peut jouer eux. S’il y a des petits-enfants, laissez-les donner des messages, encouragez-les et donnez-leur de l’espoir. Assurez-vous qu’ils ont leurs lunettes ou leur aide auditive, ou un stylo et un bloc-notes.

Une fois qu’ils sont sortis de l’unité de soins intensifs et rentrés à la maison, beaucoup peuvent continuer à avoir des flashbacks de l’époque à l’unité de soins intensifs et à revivre le traumatisme. Ils peuvent devenir anxieux ou faire des cauchemars et des rêves. Certaines personnes peuvent faire le contraire et se sentir engourdies et ne pas vouloir en parler du tout. Respectez leurs souhaits individuels à ce sujet. Si l’anxiété, les flashbacks, les cauchemars et les troubles du sommeil sont trop importants, cela suggère un SSPT. Si l’anxiété est accablante, nous pourrions vouloir utiliser des techniques de mise à la terre, comme encourager une stimulation sensorielle à l’aide de la méthode des cinq doigts. Dans le SSPT, les gens se sentent à nouveau dans une situation traumatisante plutôt que de se rendre compte qu’ils sont maintenant hors de danger. Pour les faire revenir au présent et pour que le cerveau reconnaisse que la menace est terminée et qu’ils sont en sécurité, ces techniques de mise à la terre aident: 1.Nommez Cinq choses que vous pouvez voir à ce moment où que vous soyez. 2. Nommez quatre choses que vous pouvez entendre en ce moment – le ventilateur, les bruits de cuisine, la pluie, les aboiements de chiens, les gazouillis des oiseaux en sont quelques exemples. 3. Nommez trois choses que vous pouvez toucher – touchez différentes surfaces et décrivez la sensation. 4. Nommez deux choses que vous pouvez sentir.

5. Nommez une chose que vous pouvez goûter.

Cela aidera à ancrer la personne, à ramener la personne au présent et à réduire l’anxiété accablante. Si le problème est trop important, encouragez-les à rechercher un soutien en santé mentale.

Que doit-on dire aux membres de la famille des patients COVID, qui est sensible, empathique et non intrusif et ne renforce pas leur peur et leur appréhension? Quelles sont les choses qu’il ne faut jamais dire aux membres de la famille des patients COVID?

Tout d’abord, offrez un soutien d’une manière plus pratique. Lorsqu’un membre de la famille développe l’infection, en raison de l’anxiété, les membres de la famille peuvent ne pas prêter attention à leur propre bien-être. Voyez si vous pouvez organiser des repas, des médicaments ou les aider à s’inscrire pour un lit. Offrez votre aide pour l’achat de masques, de désinfectant, etc. ou de produits d’épicerie. Envoyez des messages d’encouragement et ne donnez aucun avis médical à moins que vous ne soyez médecin. Rassurez-les lorsqu’ils sont anxieux et demandez-leur de noter leurs symptômes afin qu’ils puissent avoir une discussion éclairée avec leur médecin. Laissez-les se reposer et ne les appelez pas encore et encore. Assurez-les de votre soutien en cas d’urgence. Fournissez-leur des informations sur les numéros des groupes de bénévoles locaux et les centres de triage locaux. Donnez de l’espoir, de l’humour et de la légèreté.

En raison du verrouillage, beaucoup se sont retrouvés extrêmement seuls au cours de la dernière année. Comment peuvent-ils garder le moral?

La solitude est considérée comme la nouvelle pandémie. Que pouvez-vous faire pour vous sentir moins isolé? Essayer de rester connecté et consacrer du temps pour rester en contact avec la famille et les amis, y compris les activités de groupe en ligne. Avoir une routine,

Se livrer à certains rituels quotidiens – comme passer du temps sur votre balcon avec des plantes, essayer d’apprendre une nouvelle compétence, utiliser votre temps pour organiser les choses à la maison – votre papier, vos comptes, vos vêtements. Trouver des moyens d’aider et de soutenir les autres – comme au sein de votre cercle ou d’un groupe de bénévoles. Avoir une frontière claire entre le travail et la maison, surtout si vous travaillez à domicile. Bougez beaucoup. Levez-vous toutes les 20 minutes d’une position et bougez, étirez-vous et marchez un peu même à l’intérieur de la maison.

À la fin de chaque journée, écrivez trois choses que vous avez pu faire – pas seulement le travail, mais tout ce que vous avez fait pour vous-même ou pour les autres. Tenez un journal – que ce soit par écrit ou par audio dans lequel vous notez vos pensées et vos idées. Gardez un équilibre entre les mauvaises et les bonnes nouvelles. N’évitez pas de suivre la situation actuelle, mais faites également attention aux choses les plus heureuses. L’humour est un bon moyen d’oublier tous les problèmes pendant un moment.

