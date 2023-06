Voici comment garder les chiens en bonne santé et en forme pour la vie

De nouvelles recherches montrent que la meilleure façon de garder les chiens heureux et en bonne santé lorsqu’ils vieillissent avec leurs compagnons humains est de les entourer d’autres chiens.

Les chercheurs ont mené la plus grande enquête de ce type auprès de plus de 21 000 propriétaires de chiens. Publiée le 13 mai dans la revue Evolution, Medicine & Public Health, l’étude montre quels facteurs de santé sont importants pour faire vieillir les chiens aux côtés de leurs humains.

« Les gens aiment leurs chiens », a déclaré Noah Snyder-Mackler, professeur adjoint de sciences de la vie à l’Arizona State University, dans un communiqué de presse. « Mais ce que les gens ne savent peut-être pas, c’est que cet amour et ces soins, combinés à leur durée de vie relativement plus courte, font de nos chiens de compagnie un excellent modèle pour étudier comment et quand les aspects de l’environnement social et physique peuvent altérer le vieillissement, la santé et la survie. »

Des recherches ont été menées par le Dog Aging Project, une étude collective en cours avec certaines universités américaines, qui vise à comprendre comment les gènes, le mode de vie et les facteurs environnementaux jouent dans la vie d’un chien. Plus de 45 000 chiens sont inscrits pour participer.

La dernière étude menée par Snyder-Mackler, l’étudiante au doctorat Bri McCoy et l’étudiante à la maîtrise Layla Brassington, a analysé une enquête auprès des propriétaires de chiens.

Il a tenté de trouver les aspects sociaux clés des modes de vie sains des chiens pour comprendre la science derrière le vieillissement de nos chiens bien-aimés.

Les questions posées aux propriétaires portaient sur l’activité physique, l’environnement, le comportement, l’alimentation, les médicaments et les données démographiques du propriétaire, entre autres.

Ces questions ont aidé les chercheurs à comprendre l’environnement social et le bien-être du chien.

De l’enquête, cinq facteurs clés ont émergé qui ont un impact sur la santé d’un chien : la stabilité du quartier, le revenu total du ménage, le temps social avec les enfants, le temps social avec les animaux et l’âge du propriétaire.

« Ils ont découvert que l’environnement vécu et construit du chien prédisait sa santé, ses diagnostics de maladie et sa mobilité physique, même après avoir contrôlé l’âge et le poids du chien », indique l’étude.

Plus précisément, l’adversité financière et familiale était liée à une moins bonne santé du chiot et à une mobilité physique réduite. Alors que la compagnie sociale, comme vivre avec d’autres chiens, a amélioré la santé d’un chien.

« Ces effets de chaque composante environnementale n’étaient pas égaux : l’effet du soutien social était cinq fois plus fort que les facteurs financiers », conclut la recherche.

Cela montre que pour les chiens, comme pour de nombreux autres animaux, la socialisation est importante pour la santé, a déclaré McCoy dans le communiqué de presse.

Les chercheurs ont été surpris de constater qu’il y avait des effets négatifs sur la santé d’un chien s’il y avait des enfants dans le ménage.

« Nous avons constaté que le temps passé avec des enfants avait en fait un effet néfaste sur la santé des chiens », a déclaré Brassington dans le communiqué de presse. « Plus les propriétaires consacrent d’enfants ou de temps à leurs enfants, moins ils passeront de temps avec leurs enfants à fourrure. »

L’étude a également révélé que les chiens provenant de ménages à revenu élevé ont été diagnostiqués avec plus de maladies, bien que cela soit dû au fait que les animaux de compagnie de ces foyers ont un meilleur accès aux soins médicaux.

Un petit groupe de chiens participant à cette étude (1 000 propriétaires et chiens) fait maintenant partie d’autres recherches découvrant le lien entre les déterminants sociaux et biologiques de la santé.

« Dans les recherches futures, nous examinerons les dossiers médicaux vétérinaires électroniques, les mesures moléculaires et immunologiques et les tests physiques à domicile pour générer des mesures plus précises de la santé et de la fragilité du chien de compagnie », a déclaré Snyder-Mackler.

Les chercheurs ont noté que, puisqu’il s’agit de résultats déclarés par les propriétaires, il peut y avoir des erreurs, des biais et/ou une mauvaise interprétation des questions de l’enquête.