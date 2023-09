Voici comment éviter les pénalités liées au refinancement d’un régime de retraite

« Le plus important est d’enfreindre la règle de roulement d’un IRA à l’IRA d’un an », a déclaré Appleby à CNBC. « Et cela arrive parce que les gens sont impatients. »

En règle générale, vous ne pouvez pas effectuer plus d’un roulement d’IRA à partir du même IRA sur une période de 12 mois, a-t-elle expliqué. Dans le cas contraire, vous devez inclure le roulement dans votre revenu brut, et il peut être soumis à une pénalité de retrait anticipé de 10 % avant l’âge de 59 ans et demi.

De plus, l’IRS traite le roulement supplémentaire comme un cotisation excédentairequi déclenche un prélèvement de 6 % par an pour chaque année pendant laquelle l’argent reste dans le nouvel IRA.