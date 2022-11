Voici comment essayer gratuitement le réseau 5G de Verizon pendant 30 jours

En septembre, T-Mobile a présenté un moyen pour les clients potentiels d’essayer gratuitement leur réseau national pendant 3 mois. Cette semaine, Verizon lance un effort similaire. La principale différence est que Verizon doit être assez confiant dans ce qu’il propose, car les clients potentiels n’obtiendront que 30 jours d’utilisation gratuitepas 3 mois comme l’offre T-Mobile.

Si vous avez un appareil compatible, vous téléchargerez simplement l’application My Verizon via un code QR sur le site de Verizon, puis effectuerez le processus de configuration. Tout cela est rendu possible par le monde merveilleux des eSIM.

Une fois inscrits à Test Drive, les clients peuvent utiliser le réseau de Verizon dans toute son étendue (5G Ultra Wideband, 5G national, etc.), appels et SMS illimités, jusqu’à 100 Go de données 4G/5G, plus l’assurance que Test Drive ne fonctionne pas. Cela ne coûte pas un sou et aucune vérification de crédit n’est requise. Vous pouvez l’utiliser et le garder ou l’utiliser et l’oublier. Entièrement à vous.

Ci-dessous, vous pouvez lire les exigences pour Test Drive. Des trucs assez simples. En ce qui concerne les téléphones compatibles, regardez ici. Pour vous faciliter la vie, je peux vous le dire. Essentiellement, tous les nouveaux appareils Pixel et Samsung Galaxy, ainsi que les appareils iPhone, sont pris en charge.

Exigences de Verizon Test Drive:

Votre téléphone doit être déverrouillé auprès de votre opérateur actuel

Vous ne pouvez pas avoir été client Verizon au cours de l’année écoulée ou utilisé le téléphone avec lequel vous testez la conduite sur Verizon au cours de l’année écoulée

Vous n’avez pas besoin de donner à Verizon des informations de carte de crédit

Vous devez vous inscrire via le code QR qui se trouve sur la page FAQ (ici)

Votre téléphone doit être l’un des téléphones éligibles sur la page FAQ (ici)

Il s’agit d’un programme d’accès anticipé et Verizon améliore l’expérience en temps réel au fur et à mesure qu’ils reçoivent des commentaires

Comme mentionné ci-dessus, ce programme en est encore à ses débuts, donc si vous rencontrez des problèmes, ne soyez pas choqué. En revanche, votre forfait mobile existant reste entièrement intact, donc si vous rencontrez des problèmes, revenez simplement à votre autre carte SIM dans les paramètres de votre téléphone.

// Verizon