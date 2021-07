Voici comment en tirer le meilleur parti

Il y a déjà eu des remaniements post-pandémiques dans les systèmes de points de récompense. Sud-Ouest, par exemple, changé le nombre de points il faut pour gagner un billet gratuit en avril. Et alors que de plus en plus de personnes s’envolent vers le ciel amical, des analystes comme Rossman disent que des changements supplémentaires sont en cours.

Au cours des dernières années, les compagnies aériennes ont déplacé les objectifs du nombre de points nécessaires aux voyageurs pour échanger leurs récompenses, a déclaré Rossman. Premièrement, ils ont cessé de lier les points au nombre de kilomètres parcourus par les passagers, au lieu de les baser sur le montant payé par les passagers pour le billet d’avion. Ensuite, ils ont commencé à exiger plus de points pour prendre un vol gratuit.

Maintenant, alors que les compagnies aériennes se préparent à rebondir après l’année record qu’elles ont connue pendant la pandémie, elles veulent avoir des clients qui paient en espèces, pas en points. La lente reprise des voyages d’affaires – sur lesquels les compagnies aériennes gagnent l’essentiel de leur argent – ne fera qu’alimenter le feu.

« Ils veulent vraiment des clients payants », dit Rossman. « Je pense donc qu’il y aura une tentation parmi ces programmes de faire en sorte que les miles et les points valent moins. En d’autres termes, exiger plus de points ou de miles pour ce même avion gratuit ou ce même séjour à l’hôtel. »

Les points de récompense inutilisés circulant dans le système pèsent également sur la planification fiscale des compagnies aériennes dans les années à venir, car ils représentent de futurs sièges qu’elles ne pourront pas vendre contre de l’argent.

« Beaucoup de ces compagnies aériennes et hôtels cherchent peut-être à dévaluer leurs programmes juste pour liquider ces points », a déclaré Rossman. « Ce sont des responsabilités pour eux. »