Voici comment Elon Musk peut empêcher les raids racistes sur Twitter

Lorsque le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, a pris le relais sur Twitter, se présentant au siège le 27 octobre 2022, des trolls et des fanatiques en ligne ont attaqué le réseau social, le polluant avec un déluge d’épithètes racistes et d’autres discours de haine.

Mais une nouvelle étude de l’association à but non lucratif Institut de recherche sur la contagion du réseau (NCRI) et Rutgers constatent que l’équipe de sécurité de Twitter a mieux réagi à ce “raid” que la société ne l’a fait lors d’un événement similaire en avril 2022.

Selon le PDG du CNRI, Adam Sohn, un raid se produit lorsque de mauvais acteurs en ligne s’engagent dans une activité coordonnée pour tenter de perturber les plateformes de médias sociaux, généralement pour nuire à des personnes marginalisées ou à des cibles spécifiques.

GamerGate est probablement le raid le plus infâme et a eu lieu vers 2014 lorsque des trolls 4Chan qui faisaient partie de la communauté du jeu vidéo ont lancé des attaques misogynes contre des femmes qui étaient dans l’industrie. Ils ciblaient spécifiquement une femme et critique qui avait dénoncé tropes sexistes dans les jeux. Leur campagne a été menée sur une myriade de plateformes sociales, dont Twitter et Reddit, et s’est manifestée par des menaces de viol et de mort dans le monde réel, ainsi qu’une alerte à la bombe ciblant le critique.

Les communautés en ligne motivées par le complot sont également connues pour utiliser des tactiques de raid.

Certaines personnes se livrent à des activités dites “inauthentiques” sur les réseaux sociaux juste pour voir si elles peuvent s’en tirer (“pour le lulz”).

L’analyste du CNRI, Alex Goldenberg, affirme que si l’action de Twitter en réponse au discours de haine de la semaine dernière a été efficace, l’entreprise aurait également pu le prévoir et l’empêcher.

Quelques heures avant le déluge de discours de haine, il a déclaré : « Nous avons évalué que cette campagne de trolls en ligne particulière était motivée par une activité coordonnée et inauthentique qui provenait spécifiquement de 4Chan. Là, nous avons détecté une augmentation des mentions du n-slur en tandem avec mentions de Twitter.”

Le NCRI utilise des logiciels et des systèmes d’apprentissage automatique sophistiqués pour surveiller d’énormes quantités de contenu sur les réseaux sociaux et pour suivre la montée de la haine et des menaces contre les groupes marginalisés en ligne, notamment les Noirs, les Juifs, les Hindous et les Musulmans.

Il met à disposition des outils de recherche et publie des rapports, des recommandations de sécurité et des avertissements, parfois directement diffusés sur les réseaux sociaux, sur les endroits où les menaces augmentent et sont susceptibles de déborder dans le monde physique. Selon Sohn, l’espoir du CNRI est d’utiliser ces informations pour prévenir les dommages réels de ces efforts en ligne.

Le CNRI était auparavant en mesure de prévoir une montée de la violence contre les Américains d’origine asiatique à l’émergence de la pandémie de Covid et d’identifier une menace imminente d’un groupe antigouvernemental (les Boogaloo Boys) contre les forces de l’ordre. Ils ont également mis en garde contre la montée des communautés encourageant l’automutilation, principalement la coupure, sur Twitter.