Les pellicules sont l’un des problèmes capillaires les plus ennuyeux et ne semblent pas faciles à guérir. Il est embarrassant d’avoir ces flocons blancs qui tombent sur les beaux cheveux lisses lors d’événements publics et d’occasions où vous avez besoin de briller.

Je suis sûr que personne n’aime un cuir chevelu squameux et rechercherait volontiers des solutions pour se débarrasser des pellicules. Eh bien, nous avons découvert quelques méthodes efficaces pour vous offrir une saison d’hiver sans pellicules.

Plusieurs produits naturels se sont révélés efficaces pour éliminer les pellicules pendant la saison froide. Jetez un œil et voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous:

Une combinaison de miel et de citron

Les citrons sont connus pour contenir de fortes propriétés nettoyantes et le miel agit comme un excellent humectant, et ensemble, ils forment une excellente combinaison pour un cuir chevelu squameux. Préparez un masque capillaire en utilisant 3-4 cuillères à soupe de miel et pressez le jus d’un demi-citron et appliquez uniformément sur votre cuir chevelu, ou simplement sur la zone affectée par les pellicules. Lavez vos cheveux après 15 minutes de massage doux.

Noix de coco et neem

L’huile de coco est une huile de confort naturelle pour presque tous les problèmes de cheveux. Surtout pendant les hivers, l’huile de noix de coco peut être très efficace pour rendre vos cheveux brillants et sains. Associé au neem, un ingrédient efficace pour se débarrasser des pellicules, le duo fait des merveilles pour le cuir chevelu. Combinez l’huile de neem et l’huile de noix de coco à parts égales et massez doucement après l’application uniformément sur le cuir chevelu. Lavez avec un shampooing doux et vous verrez les résultats s’améliorer après chaque lavage.

Yaourt

Le yogourt est un ingrédient séculaire pour se débarrasser des pellicules en hiver. Riche en enzymes naturelles, le yogourt traite les pellicules naturellement. Massez simplement votre cuir chevelu et votre shampoing après environ une demi-heure. Conseil: mélangez du jus de citron pour de meilleurs résultats.

Une autre astuce pour éviter les pellicules est d’éviter les douches chaudes. Utilisez de l’eau tiède à tiède pour laver vos cheveux pendant la saison froide.

En dehors de ces remèdes, vous pouvez également utiliser un shampooing antipelliculaire pour des résultats rapides.