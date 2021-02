Voici comment elle continue de faire tourner les têtes

Paris Hilton, la magnifique héritière tombée en panne, proto-influenceuse, n’a jamais cessé de fière allure à tout moment. Que ce soit ses choix vestimentaires parfaits qui nous laissent frappés par les étoiles, ou son comportement vif, la femme respire le punch. Alors qu’elle fête ses 40 ans cette année, on ne peut s’empêcher de s’émerveiller devant son corps parfaitement tonique et son style impeccable.

Portant de nombreux chapeaux en tant qu’entrepreneur, mondain, mannequin, chanteur et acteur, Paris avec 14 millions d’abonnés sur Instagram a fait sensation sur les réseaux sociaux. Sa vie plus grande que nature, exubérante et somptueuse n’est rien de moins qu’un conte de fées. Elle continue d’expérimenter ses photos sur fond de conte de fées et publie les gemmes.

Prenons un aperçu de ses publications Instagram qui sont un régal visuel et impressionnant, c’est le moins qu’on puisse dire:

Canalisant sa ferveur de princesse Disney, Paris a l’air ravissante dans son avatar Raiponce, avec le hashtag approprié « Rapunzel vibes ».

Tout droit sortie d’un film Disney, Paris ressemble à un rêve vivant dans cette robe rose. L’arrière arrière-petite-fille de Conrad Hilton, le fondateur des hôtels Hilton, dégage une ambiance magique et royale. Sa légende se lit comme il se doit: « Vivre dans un conte de fées. On dirait le paradis sur terre… ‘

Comme le dit la légende: « Se sentir comme Cendrillon toute habillée pour le bal », nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander quelle beauté éthérée est Paris! Dans sa robe bleu turquoise satinée et soyeuse, elle ressemble à une princesse Disney.

Cette blonde américaine ne cesse de faire tourner les têtes avec ses tenues époustouflantes et époustouflantes, son style de vie flamboyant. Dans cet article intitulé « À la recherche de Bambi », Paris pouvait être vu se régaler de gloire et de charme comme une princesse Disney, posant encore une fois dans un fond de forêt photoshoppé. Elle a l’air magnifique.

Paris semble fascinant dans cet avatar de princesse guerrière à côté gracieusement posé près d’une licorne. Tenant une épée à la main, sa beauté domine le cadre. Elle l’a légendé comme suit: « La douleur transforme une femme en guerrière. Une femme forte se défend. Une femme plus forte défend tout le monde ».

Dans le look de sirène, Paris respire la beauté angélique. Elle ressemblait à un million de dollars alors que la légende disait: «Au paradis à la recherche d’Ariel».

Joyeux anniversaire Paris, l’éternel étonnant.