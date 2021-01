Le géant indien du commerce électronique Flipkart a lancé sa propre option de paiement électronique, SuperCoin Pay, qui permettra aux utilisateurs de payer pour des choses en utilisant les SuperCoins de Flipkart, en dehors de Flipkart. La société appartenant à Walmart travaille en partenariat avec plus de 5000 points de vente en ligne et hors ligne à travers l’Inde, où les clients pourront payer via Flipkart SuperCoins (points Rewards), ce qui leur donnera plus de valeur et de choix. SuperCoin est un programme de récompenses de Flipkart conçu pour offrir des récompenses aux clients qui achètent sur la plateforme.

Grâce à SuperCoin Pay, les magasins partenaires de la mode, de l’épicerie, de l’alimentation et des boissons, des voyages, de la santé et du bien-être peuvent s’inscrire et commencer à accepter les paiements via SuperCoins. Les clients pourront payer la valeur totale de leur facture dans les plus de 5000 magasins partenaires (en ligne et hors ligne) en utilisant uniquement Flipkart SuperCoins. Ces récompenses peuvent être gagnées sur Flipkart et échangées avec un achat dans ces magasins partenaires dans des catégories englobant la mode, la nourriture et les boissons, les voyages, l’épicerie, la santé et le bien-être.

Voici comment utiliser SuperCoin Pay pour payer dans les magasins partenaires:

-Ouvert Application Flipkart et cliquez sur Zone SuperCoin

–Scannez le code QR affiché au magasin et entrez le montant de la facture

-Sélectionnez « Payer avec des SuperCoins » et entrez OTP pour échanger les SuperCoins

-Payer le montant du solde avec Netbanking, Cartes ou UPI, s’il en reste

-Afficher le code de paiement à la caisse et récupérer l’article acheté

SuperCoin Pay permettra aux clients de payer leurs factures dans d’autres magasins en utilisant les SuperCoins qu’ils ont gagnés sur Flipkart. Pour rendre l’expérience simple et transparente, tous les avantages sont accessibles en scannant un code QR dans la boutique partenaire à l’aide de l’application Flipkart. Les clients peuvent également accéder à la liste complète des magasins et des marques partenaires sur l’application Flipkart sous Boutique de récompenses dans le Super pièce section.

Cette annonce intervient peu de temps après que Flipkart a introduit SuperCoin Exchange qui permet aux clients d’échanger leurs SuperCoins contre les points Rewards de la marque partenaire et vice versa.