Voici comment donner des jouets aux enfants de Will, comtés de Grundy cette saison des fêtes. – Section locale de Shaw

Quiconque a eu la joie de déballer des cadeaux de Noël lorsqu’il était enfant comprend qu’aucun enfant ne devrait vivre les Fêtes sans une joie similaire.

Mais où faire un don ?

Toys for Tots, que la réserve du Corps des Marines des États-Unis gère, collecte de nouveaux jouets non emballés à plusieurs endroits dans les comtés de Will et Grundy jusqu’en décembre.

Les jouets pour les tout-petits ont déclaré que tout jouet pour les enfants jusqu’à 12 ans est acceptable à deux exceptions près. Jouets et cadeaux réalistes sur le thème des armes avec de la nourriture non acceptée, selon Toys for Tots.

Ou les gens peuvent simplement faire un don en ligne.

En 2021, Toys for Tots a accompagné 12 952 enfants et distribué 37 472 jouets. Pour trouver un centre de dépôt local ou faire un don en ligne, visitez joliet-il.toysfortots.org.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à joliet.il@toysfortots.org.

3e collecte de jouets annuelle : de 13 h à 15 h, le 10 décembre, au stationnement de l’église St. Dominic, 440 E. Briarcliff Road, Bolingbrook. Drive de jouets au volant. Restez dans la voiture, arrêtez-vous et remettez le cadeau à un éclaireur. Parrainé par Owen Enos et Ian Portillo avec la troupe de scouts 510. Les idées cadeaux incluent des poupées Barbie, des jeux de société, des LEGOS, des livres à colorier, des crayons et des marqueurs, des puzzles. Blocs, cartes Uno, voitures Hot Wheels, peluches, films. Les cadeaux seront reversés à Opération Noël.

Justice for Wives Foundation organise une collecte de jouets et de manteaux de Noël jusqu’au 11 décembre. Déposez des jouets et des manteaux neufs et non emballés pour les enfants à l’église baptiste missionnaire du mont Ebal, 221, avenue Cameron, Lockport. Pour plus d’informations, visitez justiceforwives.com.

Pretty Me Inc. en partenariat avec Metropolitan Family Services à Bolingbrook organise une collecte de jouets de vacances de 11 h à 14 h le 10 décembre, au 201 Canterbury Lane, Suite C, Bolingbrook. Objets acceptés : jouets dans leur emballage d’origine, fournitures artistiques, livres, couvertures. Pour plus d’informations, visitez jolimeinc.org/events-1.

RichEnDeed collecte des jouets neufs et d’occasion adaptés à l’âge des enfants, de la naissance à la 8e année, jusqu’à la première semaine de décembre. Déposez-vous au 1631 Tall Oaks Drive à Plainfield. Pour plus d’informations, appelez le 815-582-8760 ou visitez http://richendeed.org/

Le Bike Bald Group organise la troisième édition annuelle du «Holiday Light Jeep Toy Ride» à 18 h le 10 décembre à l’école intermédiaire William B. Orenic, 5800 Theodore St. Joliet. Apportez une jeep pleine de jouets, de cartes-cadeaux ou de dons pour soutenir les familles d’enfants atteints de cancer, de maladies rares ou ceux qui en ont grand besoin à l’événement. Il s’agit d’un trajet escorté par la police. Le trajet se rend à la subdivision Hunt Club à Oswego, puis à Southbury puis à Bike Bald Santa Workshop au 3066 US-34 (ancien Petco) à Oswego. Inscrivez-vous avant minuit le 9 décembre à bikebald.com/new-products/holiday-jeep-ride.

Le département d’utilisation des terres du comté de Grundy collecte des jouets, des livres, des jeux et des DVD légèrement usagés pour les familles dans le besoin jusqu’au 9 décembre. Les jouets en peluche sont acceptés. Le centre Park Pointe Healthcare de Morris les désinfectera. Les jouets gravement endommagés ou rappelés ne sont pas acceptés. Pour plus d’informations, appelez le 815-941-3229.

Voici les lieux de dépôt :

Bâtiment administratif du comté de Grundy – 1320 Union, Morris

Bibliothèque publique de Coal City – 85 N. Garfield, Coal City

Bibliothèque publique de Morris – 604 Liberty, Morris

Bibliothèque de Minooka Three Rivers – 109 N. Wabena, Minooka

Bibliothèque Channahon Three Rivers – 25207 W. Channahon Drive