Voici comment dire que votre entreprise a prévu des licenciements

Les licenciements globaux ont diminué à 1,6 million en avril contre 1,8 million en mars, selon le derniers chiffres du Job Openings and Labour Turnover Summary (JOLTS), une mesure qui sert également d’indicateur de récession.

« Lorsque le taux d’involontaires augmente, nous envisageons des périodes de récession », a déclaré l’économiste José Fernández, professeur agrégé à l’Université de Louisville. « Mais si le taux de volontariat augmente, cela signifie que les travailleurs ont plus de demande, alors ils essaient d’obtenir une meilleure opportunité pour eux-mêmes. »

Amazon, Dropbox et Lyft ont eu les plus gros licenciements de l’industrie technologique en avril. Google et Meta Platforms sont responsables du plus grand nombre de licenciements technologiques depuis la pandémie, selon Layoffs.fyi.