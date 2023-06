Voici comment Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim se préparaient à accueillir leur bébé

L’un des couples de télévision les plus populaires, Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim, a la chance d’avoir un petit garçon. Le couple embrasse la parentalité en partageant l’heureuse nouvelle. Dipika était dans le dernier trimestre de sa grossesse mais le nouveau père a confirmé qu’il s’agissait d’un accouchement prématuré. L’actrice de Sasural Simar Ka avait plusieurs plans pour accueillir son premier bébé. Elle a également qualifié d’abandon d’agir pour se concentrer sur son enfant. Le couple était très excité et voici comment ils ont prévu d’accueillir leur bébé.

Dipika Kakar et Shoaib Ibrahim ont acheté un nouvel appartement de 5 BHK et devaient emménager avant la naissance du bébé. Récemment, ils ont été aperçus en train d’acheter des meubles et des objets de décoration pour aménager leur nouvelle maison. Le couple qui est également Youtuber en plus d’être des acteurs de télévision continue de partager des vlogs sur leur chaîne pour tenir les fans informés à leur sujet. Dans l’une des vidéos récentes, ils ont donné un aperçu des achats pour leur nouvelle maison. Le duo s’est rendu chez IKEA, l’un des principaux magasins de décoration intérieure, et a choisi certaines des pièces étonnantes en fonction de leurs goûts. Ils ont acheté plantes d’intérieur décoratives, tapis, moquettes, beaux vases à fleurs, couverts et pièces de vaisselle.

Dipika a participé activement aux achats pour embellir la maison de ses rêves. Le plan initial du couple était d’aménager la maison avant l’arrivée du bébé. Ils ont réservé une chambre et ont souhaité sa décoration, ses meubles, ses peintures et tout sera conforme au nouveau bébé. Tous deux ont planifié leur maison en gardant leur nouveau bébé à l’esprit. Ils prévoyaient également d’emménager dans la nouvelle maison après la naissance du bébé. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu car le bébé est arrivé plus tôt que prévu. Maintenant, ils chercheront du temps et dans un mois ou deux, ils déménageront dans leur nouvelle maison. Il convient de noter que maintenant, ce ne seront plus seulement deux d’entre eux, mais ils changeront avec le plus récent ajout à leur famille.

Exactement un jour avant la naissance de leur bébé, ils ont célébré l’anniversaire de Shoaib. Le couple a donné un aperçu de la célébration de l’anniversaire et Dipika a écrit une note sincère pour son mari et son futur père.