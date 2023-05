Voici comment des roquettes de Gaza testent le dôme de fer d’Israël

Commentez cette histoire Commentaire

Un son familier est revenu dans le sud d’Israël : le hurlement des sirènes de roquettes et les explosions des intercepteurs Iron Dome. Des militants palestiniens de la bande de Gaza ont lancé jeudi des centaines de roquettes sur Israël, à la suite d’une série de frappes aériennes israéliennes. Le système de défense antimissile israélien a neutralisé 60 des 270 roquettes tirées par des militants de Gaza mercredi, ont annoncé les Forces de défense israéliennes (FDI). Trois ont atterri dans des zones peuplées, a rapporté le Times of Israel, les autres n’ayant pas réussi à se lancer à Gaza ou tombant dans des zones dégagées.

Les attaques à la roquette ont suivi les frappes aériennes israéliennes qui ont tué plus de 20 personnes à Gaza en deux jours. Ils sont les premiers à cibler Tel-Aviv, la ville la plus peuplée du pays, depuis une flambée de violence de deux semaines en 2021.

Alors que les tirs de roquettes et les frappes aériennes se poursuivent, voici ce que vous devez savoir sur les roquettes tirées depuis Gaza et le réseau de défense aérienne israélien qui les intercepte.

Des roquettes lancées depuis Gaza en représailles aux frappes aériennes israéliennes qui ont tué plus d’une douzaine de personnes sont interceptées par le dôme de fer israélien le 10 mai. (Vidéo : Treizième chaîne)

L’Iron Dome d’Israël est un système de défense aérienne développé par les sociétés israéliennes Rafael Advanced Defense Systems et Israel Aerospace Industries, avec le soutien financier et technique des États-Unis.

Mis en service pour la première fois en 2011, il est conçu pour arrêter les roquettes à courte portée et l’artillerie comme celles tirées depuis Gaza. Deux systèmes distincts, connus sous le nom de David’s Sling et Arrow, sont conçus pour les menaces à moyenne et longue portée, notamment les avions, les drones, les roquettes et les missiles.

Iron Dome s’appuie sur un système de radar et d’analyse pour déterminer si une roquette entrante est une menace, tirant un intercepteur uniquement si la roquette entrante risque de toucher une zone peuplée ou une infrastructure importante.

Les intercepteurs, qui sont tirés verticalement à partir d’unités mobiles ou d’un site de lancement statique, sont conçus pour faire exploser la fusée entrante dans les airs, produisant les explosions dans le ciel qui sont venues accompagner les sirènes d’avertissement lors des récents conflits israélo-palestiniens.

S’adressant à Israël Hayom en 2021, les responsables de la défense ont déclaré que le matériel n’avait pas changé depuis le premier déploiement du système, mais que les modifications logicielles avaient rendu le système plus performant au fil des années.

Moshe Patel, directeur de la direction Homa du ministère de la Défense, a déclaré au journal de droite qu’Iron Dome avait la « capacité de contrer les missiles de croisière, les drones et plus encore ».

Mais certains critiques d’Iron Dome disent depuis longtemps qu’il sert fondamentalement à prolonger le conflit.

« Avec le temps, Iron Dome pourrait leur faire plus de mal que de bien », a écrit le politologue israélien Yoav Fromer dans le Washington Post en 2014. a produit la motivation pour les virer impitoyablement en premier lieu.

Dans quelle mesure réussit-il à arrêter les attaques ?

Les responsables israéliens et les entreprises de défense affirment que le système a empêché des milliers de roquettes et d’artillerie d’atteindre leurs cibles, avec un taux de réussite de plus de 90 %.

Cependant, certains analystes de la défense remettent en question ces chiffres, arguant que les chiffres israéliens pour une interception réussie ne sont pas fiables et que des groupes comme le Hamas et le Jihad islamique qui tirent des roquettes et de l’artillerie depuis Gaza se sont adaptés au système.

« Aucun système de défense antimissile n’est parfaitement fiable, en particulier contre une menace en évolution », a écrit Michael Armstrong, professeur agrégé à l’Université Brock qui a étudié l’efficacité du système, dans une évaluation de 2019 pour l’intérêt national.

Lors des affrontements de mai 2021, l’armée israélienne a de nouveau déclaré que 90 % des roquettes qui ont atteint l’espace aérien israélien ont été détruites par Iron Dome. Plus de 1 000 roquettes ont été tirés depuis Gaza pendant 38 heures, par l’armée israélienne. En août 2022, Tsahal a estimé le taux de réussite des interceptions de l’Iron Dome à 97 %, a rapporté le Times of Israel.

Mais le taux d’interceptions est tombé à 60% lors d’une rafale de roquettes depuis Gaza un après-midi la semaine dernière, a rapporté le Jerusalem Post. Une enquête préliminaire de Tsahal a révélé qu’un défaut technique avait laissé passer un « petit nombre » de roquettes, a rapporté le journal. Il a été rapidement corrigé et l’efficacité du système restaurée, a conclu la sonde.

Mercredi, le pays a de nouveau vanté le système, avec son compte officiel sur Twitter partage des images de roquettes interceptées et écrivant: « Dieu merci pour le dôme de fer ».

Iron Dome a changé la vie de nombreux Israéliens lors des récents conflits, permettant un certain degré de normalité dans les régions du sud du pays qui étaient autrefois sous l’ombre lourde des tirs de roquettes.

Les partisans du système Iron Dome ont déclaré qu’il avait mis fin à la nécessité pour Israël d’envoyer des troupes à Gaza en période de conflit, comme il l’avait fait en 2008 et 2009.

Le coût relativement faible du système – car il ne tire que sur les menaces contre la vie humaine ou l’infrastructure, moins d’intercepteurs sont nécessaires – le rend également attrayant pour les gouvernements étrangers, y compris l’armée américaine, qui a elle-même acheté deux batteries.

Mais certains Israéliens disent que le gouvernement s’appuie trop sur le système et ne met pas assez de ressources dans d’autres défenses, y compris les abris.

« La maison n’est pas protégée et il n’est pas réaliste d’accéder aux abris du quartier, surtout lorsque les barrages sont si continus », a déclaré Guy Mann, un habitant d’Ashkelon, à la radio de l’armée israélienne en 2021. après que son immeuble ait été touché par une roquette. « Nous ne pouvons compter que sur le dôme de fer et la chance. »

Quelles roquettes sont tirées depuis Gaza et quels problèmes posent-elles à Iron Dome ?

Bien que Iron Dome soit utilisé depuis une décennie, des roquettes sont toujours tirées sur Israël pendant les périodes de tension avec des groupes palestiniens. Même aux estimations supérieures du taux de réussite d’Iron Dome, certains peuvent atteindre les zones peuplées.

Les experts qui suivent les arsenaux du Hamas et du Jihad islamique estiment que les groupes pourraient avoir des dizaines de milliers de roquettes, souvent fabriquées avec à peine plus que des explosifs et des enveloppes métalliques.

Le Hamas et le Jihad islamique, deux groupes terroristes désignés par les États-Unis, ont d’abord été aidés par des conseillers iraniens et d’autres alliés avec des fournitures passées en contrebande par la frontière égyptienne. Cependant, une grande partie du travail peut désormais être effectuée au niveau national par des experts palestiniens.

Le Hamas, qui contrôle maintenant Gaza, a commencé à produire une roquette appelée Qassam vers 2001, pendant la deuxième Intifada. Au début, les fusées avaient une portée de seulement deux ou trois miles, mais les versions ultérieures, telles que le « Qassam 3 », ont une portée d’environ 10 miles.

Mais certaines fusées ont une portée considérablement plus longue. L’armée israélienne a déclaré en 2019 qu’une roquette palestinienne qui avait touché une maison près de Tel-Aviv avait une portée de 75 miles.

Les roquettes à courte portée sont également une menace car Iron Dome est moins efficace à des distances de 2,5 miles ou moins, a déclaré Michael Herzog, un général de brigade à la retraite des Forces de défense israéliennes qui a été nommé ambassadeur d’Israël aux États-Unis en novembre 2021. Poste en 2019.

Mercredi, des sirènes de raid aérien ont retenti dans le centre d’Israël, allant aussi loin au nord que Tel-Aviv pour avertir des attaques à la roquette, envoyant des civils courir vers des abris, a déclaré Tsahal. Le ministère israélien de la Défense a demandé au cabinet l’autorisation d’étendre l’état d’urgence pour englober Tel-Aviv et Jérusalem.