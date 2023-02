Voici comment déposer vos impôts fédéraux gratuitement avec IRS Free File

Un partenariat public-privé entre l’IRS et le Alliance de fichiers gratuite le service propose une préparation de déclarations de revenus guidée en ligne gratuite par des sociétés partenaires pour les déclarations fédérales (et certaines déclarations d’État.) Vous pouvez être admissible si votre revenu brut ajusté en 2022 était de 73 000 $ ou moins.

Vous pouvez parcourir les fournisseurs sur le site Web de l’IRS ou utilisez le site Web de l’agence outil de recherche pour trouver le meilleur logiciel d’impôt correspondant, en fonction de votre emplacement, de vos revenus et d’autres facteurs.

La deuxième page de l’outil de recherche estime votre revenu brut ajusté, c’est-à-dire votre revenu brut moins les reports 401 (k) avant impôt, les intérêts sur les prêts étudiants, certains dépôts sur le compte de retraite individuel avant impôt, les cotisations au compte d’épargne santé et plus encore.

“C’est une bonne option pour ceux qui ont des déclarations simples, qui n’ont pas besoin de conseils en matière de planification fiscale et qui pourraient bénéficier financièrement du service gratuit”, a déclaré la planificatrice financière certifiée Judy Brown du groupe SC&H dans la région de Washington et Baltimore. Elle est également expert-comptable.

Cependant, il y a eu plusieurs modifications de la législation fiscale au cours des dernières années, affectant largement les contribuables – tels que les retraités, les emprunteurs étudiants et plus encore – ce qui peut rendre la déclaration par vous-même plus difficile, a-t-elle déclaré.