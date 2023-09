Voici comment démarrer la conversation sur le fentanyl

Malgré une augmentation des décès liés au fentanyl et une augmentation des saisies policières de cette drogue, une nouvelle enquête révèle que les parents ne parlent pas des dangers du fentanyl avec leur famille parce qu’ils ne se sentent pas suffisamment informés sur le sujet.

Plus tôt cette année, California Atty. Le général Rob Bonta considère la popularité croissante du fentanyl comme un « problème de santé et de sécurité publiques à multiples facettes ». Sa déclaration faisait suite à une saisie combinée de 40 livres de fentanyl provenant de deux cas distincts dans le comté de Merced.

Chanson pour Charlieune organisation à but non lucratif qui sensibilise aux pilules contrefaites contenant du fentanyl, en partenariat avec le Département des services de santé de Californie, a commandé une étude enquête auprès de 1 574 résidents californiensqui comprenait des parents, des jeunes adultes et des adolescents, en mai et juin de cette année.

Quatre jeunes adultes sur dix et la moitié des adolescents interrogés ont déclaré ne pas être informés des problèmes liés au fentanyl.

Les parents ont signalé le « manque de connaissances » comme un obstacle majeur qui les empêche de parler du problème avec leurs enfants.

Les jeunes adultes ont cité « la peur du jugement, le manque de confort et les conséquences potentielles » comme étant parmi les obstacles les plus importants lorsqu’ils discutent de l’abus de médicaments sur ordonnance avec leurs parents.

Pour encourager les conversations entre les jeunes et leurs tuteurs, les deux entités ont créé l’outil en ligne le discours sur les nouvelles drogues : se connecter pour protéger. L’objectif est de donner confiance aux parents afin qu’ils puissent aborder le problème de manière éclairée, a déclaré Ed Ternan, président de l’organisation à but non lucratif.

Voici des conseils et des conseils que Song for Charlie et ses partenaires ont partagés pour alimenter les conversations en cours à la maison.

Ce qu’il faut savoir avant de parler

Lorsque les parents planifient la discussion, la première étape consiste à être informés sur le sujet. Le outils en ligne sont un bon moyen de s’informer.

On ne s’attend pas à ce que les parents deviennent des experts sur le sujet, mais il est recommandé qu’ils choisissent trois concepts à aborder, tels que les raisons pour lesquelles le fentanyl est risqué, comment le fentanyl peut être mélangé à des pilules contrefaites et ce qui peut être fait.

Le matériel d’apprentissage fourni dans les outils en ligne est proposé à trois niveaux scolaires – collège, lycée et post-lycée – ainsi que des informations pour les jeunes qui ne sont pas scolarisés. Le matériel est également classé selon la connaissance qu’a une personne du fentanyl.

Comment démarrer la conversation

Alors que les parents se familiarisent avec les faits, l’association recommande de faire savoir aux adolescents ou aux jeunes adultes qu’ils souhaitent parler du fentanyl.

« Le dialogue doit être fondé sur l’amour et l’inquiétude, sans jugement, et doit réellement donner aux jeunes l’espace nécessaire pour répondre », a-t-il déclaré.

Ternan rappelle aux parents que cette conversation n’est pas un cours magistral, c’est un dialogue. Les parents ne devraient pas s’attendre à discuter de ce sujet en une seule fois. « Vous pouvez faire des pauses ou reprendre la conversation plus tard », a-t-il déclaré.

Lorsque les parents se sentent prêts, ils doivent ouvrir la discussion en posant des questions ou en proposant d’en apprendre davantage sur ce sujet ensemble. Ternan recommande de dire : « Hé, j’ai entendu quelque chose qui m’inquiète, en avez-vous aussi entendu parler ?

« Qu’est-ce que tu entends? »

« Peut-être devrions-nous tous les deux en apprendre davantage sur ce nouveau problème ? »

N’ayez pas peur de pratiquer les points de discussion avec votre partenaire, un ami ou devant le miroir, a-t-il dit.

Soyez prêt à recevoir la réponse de votre enfant

Les parents et tuteurs doivent être attentifs à la façon dont un enfant peut réagir à cette conversation.

L’enfant peut dire des choses comme : « Je sais ce que je fais, ne t’inquiète pas pour moi » ou « Tu ne me fais pas confiance ? Essayez d’anticiper le déroulement de la conversation et préparez-vous à répondre calmement.

Même si l’enfant estime que l’information ne le concerne pas, ni sa vie, a déclaré Ternan, les parents peuvent faire appel aux soins de leur enfant pour leurs amis, qui pourraient devenir victimes de la drogue.

Renseignez-vous sur les amis de vos enfants

Pendant l’adolescence et le début de l’âge adulte d’un enfant, son groupe d’amis est très important pour lui, a déclaré Ternan. Les parents peuvent demander ce que le groupe d’amis de leur enfant dit à propos de la drogue comme autre façon d’aborder le sujet.

Le fentanyl est plus dangereux que la plupart des autres drogues

Selon Ternan, la façon dont les parents abordent la conversation sur le fentanyl sera différente de la façon dont ils ont appris les dangers des drogues dans le passé. Le fentanyl est plus puissant et plus dangereux que la plupart des autres drogues, a-t-il déclaré.

« On nous avait prévenus qu’il ne fallait pas s’écarter du mauvais chemin et que notre interaction avec les drogues allait être comme un [path]; si vous en faites trop, vous deviendrez dépendant et aurez des conséquences négatives à long terme », a-t-il déclaré.

Désormais, les parents, les défenseurs et les éducateurs doivent intervenir plus tôt.

«Cela ressemble moins à un chemin qu’à un champ de mines où les enfants, leur premier, deuxième ou troisième pas dans ce champ de mines pourraient être fatals», a-t-il déclaré.