Voici comment déclarer les conversions Roth IRA sur vos impôts

Si vous avez effectué une conversion de compte de retraite individuel Roth en 2022, vous pourriez avoir une déclaration de revenus plus compliquée cette saison, disent les experts. La stratégie, qui transfère des fonds IRA avant impôts ou non déductibles à un Roth IRA pour une croissance future en franchise d’impôt, a tendance à être plus populaire lors d’un ralentissement boursier, car vous pouvez convertir plus d’actifs à un montant inférieur. Bien que le compromis soit des impôts initiaux, vous pouvez avoir moins de revenus en convertissant des investissements de moindre valeur. “Vous en avez plus pour votre argent”, a déclaré Jim Guarino, planificateur financier agréé et directeur général de Baker Newman Noyes à Woburn, Massachusetts. Il est également expert-comptable. En savoir plus sur les finances personnelles :

La saison des impôts s’ouvre pour les déclarants individuels le 23 janvier, selon l’IRS

Voici 3 mesures clés à prendre avant l’ouverture de la saison des déclarations de revenus 2023

Après la “ misère ” des déclarants en 2022, l’IRS commencera la saison des impôts 2023 plus fort, selon l’avocat des contribuables Si vous avez effectué une conversion Roth en 2022, vous recevrez Formulaire 1099-R de votre dépositaire, qui comprend la distribution de votre IRA, a déclaré Guarino. Vous devrez déclarer le transfert le Formulaire 8606 pour indiquer à l’IRS quelle partie de votre conversion Roth est imposable, a-t-il déclaré. Cependant, lorsqu’il y a un mélange de contributions IRA avant impôts et non déductibles au fil du temps, le calcul peut être plus délicat que prévu. (Vous pouvez avoir des cotisations non déductibles dans votre IRA avant impôt si vous n’êtes pas admissible à l’allégement fiscal total ou partiel en raison de votre revenu et de votre participation à un régime de retraite en milieu de travail.) “Je vois beaucoup de gens faire une erreur ici”, a déclaré Guarino. La raison en est la soi-disant «règle du prorata» qui vous oblige à prendre en compte vos fonds IRA avant impôts dans le calcul.

Comment fonctionne la règle du prorata

JoAnn May, CFP et CPA chez Forest Asset Management à Berwyn, dans l’Illinois, a déclaré que la règle du prorata équivaut à ajouter de la crème à votre café, puis à constater que vous ne pouvez pas retirer la crème une fois qu’elle est versée. “C’est exactement ce qui se passe lorsque vous mélangez des IRA avant impôt et non déductibles”, a-t-elle déclaré, ce qui signifie que vous ne pouvez pas simplement convertir la partie après impôt. Par exemple, supposons que vous ayez un IRA avant impôts de 20 000 $ et que vous ayez fait une contribution IRA non déductible de 6 000 $ en 2022. Si vous convertissez la totalité du solde de 26 000 $, vous diviserez 6 000 $ par 26 000 $ pour calculer la portion libre d’impôt. Cela signifie qu’environ 23 % ou environ 6 000 $ sont non imposables et 20 000 $ sont imposables. Autrement, disons que vous avez 1 million de dollars sur quelques IRA et que 100 000 dollars, soit 10 % du total, sont des contributions non déductibles. Si vous convertissez 30 000 $, seuls 3 000 $ seraient non imposables et 27 000 $ seraient imposables.

Bien sûr, plus votre solde IRA avant impôts est important, plus le pourcentage de conversion sera imposable, a déclaré May. Alternativement, un solde non déductible ou Roth IRA plus important réduit le pourcentage. Mais voici l’astuce : les contribuables utilisent également le formulaire 8606 pour déclarer chaque année les contributions non déductibles à l’IRA afin d’établir la “base” ou votre solde après impôt. Cependant, après plusieurs années, il est facile de perdre la trace de la base, même dans les logiciels fiscaux professionnels, a averti May. “C’est un gros problème”, a-t-elle déclaré. “Si vous le manquez, vous payez essentiellement deux fois l’impôt sur le même argent.”

Synchroniser les conversions pour éviter une hausse d’impôt “inutile”

Avec le S&P 500 toujours en baisse d’environ 14% au cours des 12 derniers mois au 19 janvier, vous envisagez peut-être une conversion Roth. Mais les experts fiscaux disent que vous devez connaître vos revenus de 2023 pour connaître les conséquences fiscales, ce qui peut être difficile au début de l’année.

“Je recommande d’attendre jusqu’à la fin de l’année”, a déclaré Tommy Lucas, CFP et agent inscrit chez Moisand Fitzgerald Tamayo à Orlando, en Floride, notant que le revenu peut changer en raison de facteurs tels que la vente d’une maison ou les distributions de fonds communs de placement de fin d’année. En règle générale, il vise à “remplir une tranche d’imposition inférieure”, sans faire passer quelqu’un dans la suivante avec un revenu de conversion Roth.