Voici comment COVID-19 affecte les bébés prématurés

Dans la chronique de cette semaine, le Dr Rakesh Lodha, professeur et responsable de l’unité de soins intensifs pédiatriques, Département de pédiatrie, AIIMS, parlera de l’impact du COVID sur les bébés prématurés et de la façon dont le vaccin pris par les femmes enceintes affecte les enfants à naître.

Comment la vaccination des femmes enceintes aidera-t-elle leurs enfants à naître ?

Les femmes enceintes qui développent COVID ont un risque plus élevé de complications liées à la grossesse et de complications néonatales. Il est donc important de les vacciner. Il a été démontré que des anticorps sont présents chez les nouveau-nés de mères vaccinées avec des vaccins COVID. Ces niveaux d’anticorps sont susceptibles d’offrir une protection au bébé pendant quelques mois.

Quels types de préparation les hôpitaux devraient-ils prendre pour protéger les enfants pendant la troisième vague de COVID ?

Les enfants, jusqu’à présent, ont été moins touchés que les adultes. Bien qu’ils soient infectés presque aussi fréquemment que les adultes, une plus petite proportion est symptomatique. La plupart des enfants symptomatiques n’ont qu’une maladie bénigne. Cependant, si un grand nombre d’individus sont infectés, le nombre d’enfants infectés, le nombre de maladies modérées et sévères augmente également. Les données disponibles ne soutiennent pas l’hypothèse selon laquelle les enfants seront plus touchés de manière disproportionnée lors des poussées ultérieures. Cependant, il faut être prêt à faire face à n’importe quelle situation. Les autorités sanitaires de tout le pays prennent des dispositions pour répondre à un besoin accru d’hospitalisation chez les enfants. Les installations COVID devraient avoir des services/salles d’isolement dédiés pour s’occuper des enfants ; invariablement, les parents accompagnent les enfants infectés, les dispositions nécessaires doivent donc être prises. Les soins pédiatriques ont des besoins spécifiques en équipements, consommables et médicaments ; ces installations ont besoin d’une augmentation de leur infrastructure. La formation des travailleurs de la santé pour gérer le COVID chez les enfants de tous les groupes d’âge est renforcée.

En outre, il existe un renforcement des capacités, ainsi qu’une augmentation des infrastructures pour faire face à une condition post-COVID chez les enfants – Syndrome inflammatoire multi-systèmes (MIS-C) ; une majorité de ces enfants n’ont pas d’infection aiguë au COVID et sont pris en charge dans des établissements pédiatriques normaux. Le traitement est de soutien avec le besoin de médicaments spécifiques tels que les stéroïdes et l’immunoglobuline intraveineuse chez les enfants atteints d’une maladie grave.

Les mesures préventives générales pour les enfants sont les mêmes que pour les adultes. Cependant, les jeunes enfants peuvent ne pas être en mesure de mettre des masques de manière appropriée. Les enfants plus âgés et les adultes doivent se conformer strictement au comportement approprié au COVID. L’utilisation de téléconsultations pour d’autres maladies pédiatriques courantes pendant les périodes de pointe peut réduire la fréquentation des hôpitaux et diminuer le risque d’exposition. Des mesures préventives adéquates (distanciation sociale, espacement des rendez-vous pour réduire la surpopulation, etc.) doivent être prises dans les hôpitaux/établissements de santé pour les enfants visitant pour la vaccination et la consultation pour les maladies pour la prévention des infections croisées.

Quels types de symptômes LONG COVID les nouveau-nés présentent-ils après la guérison ? Comment les parents peuvent-ils identifier ces symptômes ?

Les longs symptômes du COVID chez les enfants plus âgés sont similaires à ceux des adultes. Cependant, un syndrome similaire chez les nouveau-nés atteints de COVID n’a pas été signalé.

Les bébés prématurés peuvent-ils avoir COVID? S’ils le font, y a-t-il des soins particuliers nécessaires pour eux ?

Les nouveau-nés peuvent être infectés par COVID; la plupart des nouveau-nés sont asymptomatiques ou n’ont que la maladie bénigne. Les bébés prématurés ont également été signalés comme étant atteints de COVID. Leur prise en charge et leur suivi sont similaires à ceux des nouveau-nés à terme atteints de COVID. Souvent, ils doivent être pris en charge dans des unités de soins intensifs néonatals, quel que soit le statut COVID.

Un fœtus ressent-il un inconfort si la mère est positive au COVID-19 ?

Par rapport aux femmes enceintes sans COVID, celles avec COVID ont une certaine augmentation du risque de complications de la grossesse. Il existe également une certaine augmentation du risque d’accouchement prématuré et un faible poids de naissance des nouveau-nés. Environ 10 à 15 % des bébés nés de mères infectées par le COVID peuvent être testés positifs au COVID-19. La plupart de ces nouveau-nés sont asymptomatiques ou présentent des symptômes bénins. COVID-19 pendant la grossesse n’a pas été signalé comme étant associé à des malformations congénitales chez les nouveau-nés.

Les enfants non diabétiques peuvent-ils également devenir diabétiques pendant leur infection au COVID-19 ?

Le diabète est une maladie rare chez les enfants. Pendant la pandémie, certains centres du monde occidental ont signalé une augmentation du nombre de cas de diabète nouvellement diagnostiqué, par rapport à la période pré-pandémique. Cependant, le lien définitif avec COVID n’est pas établi.

Quel est l’impact du COVID-19 sur le cerveau des enfants ?

Comme souligné précédemment, la majorité des enfants atteints de COVID sont soit asymptomatiques, soit ont une maladie bénigne. Comme pour toute maladie/infection, une petite proportion d’enfants peut présenter des manifestations graves ; la plupart d’entre eux sont liés à l’atteinte des poumons. Cependant, dans de rares cas, il peut y avoir une atteinte du cerveau entraînant des convulsions, un changement de conscience, etc. Il peut y avoir un impact sur le cerveau en raison d’un manque d’oxygène chez les enfants atteints d’une maladie pulmonaire grave.

Le COVID peut également avoir des effets indirects sur le bien-être général des enfants ; être confiné à la maison, effet sur la scolarisation, les membres adultes tombent malades / meurent, effet sur la nutrition en raison de difficultés économiques dans la famille, tous sont susceptibles d’avoir un effet sur la santé mentale des enfants.

