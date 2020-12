La fonctionnalité WhatsApp Payments est désormais disponible pour jusqu’à 20 millions d’utilisateurs en Inde pour permettre les paiements UPI, en tant que première étape de l’expansion progressive. La plate-forme WhatsApp appartenant à Facebook confirme que les paiements WhatsApp sont désormais en direct avec la State Bank of India, ICICI Bank, HDFC Bank et Axis Bank, et permettra aux utilisateurs d’effectuer le système d’interface de paiement unifiée (UPI) de la National Payments Corporation of India (NPCI). paiements, transferts d’argent et plus encore. L’annonce intervient dans le cadre du sommet Facebook Fuel for India en cours, la première édition du sommet axé sur l’Inde par Facebook. Si vous êtes prêt à configurer WhatsApp Payments pour votre application WhatsApp, voici ce que vous devez faire.

Pour configurer WhatsApp Payments sur votre iPhone Apple ou votre téléphone Android, vous devez vous assurer que vous utilisez la dernière version de WhatsApp. Si vous utilisez un téléphone Android, téléchargez la dernière version, si ce n’est déjà fait, sur le Play Store. Si vous utilisez un iPhone, rendez-vous sur l’App Store pour rechercher la dernière version. Deuxièmement, le téléphone sur lequel vous utilisez WhatsApp doit fonctionner avec le même numéro de mobile que celui enregistré avec votre compte bancaire. Pour la vérification UPI lors de la configuration, un SMS de détection automatique sera envoyé pour confirmer le numéro de mobile.

Une fois que vous avez configuré WhatsApp Payments pour UPI avec votre compte bancaire, vous pouvez simplement effectuer des paiements à un contact à partir de la fenêtre de discussion. Sur Android, ce sera l’icône de pièce jointe tandis que sur iPhone, vous verrez une icône «+» près de la zone de texte du chat. Appuyez dessus et vous verrez une option de paiement. Entrez le montant à l’écran, ajoutez un commentaire si vous le souhaitez et effectuez le paiement. Une carte de paiement sera également ajoutée à la fenêtre de discussion.

Pour recevoir un paiement, le processus reste assez similaire et vous sélectionnez l’option de paiement dans la fenêtre de chat. Sur l’écran qui apparaît où vous remplirez le montant, recherchez les onglets en haut de la fenêtre et sélectionnez Demande. Par défaut, cet écran se trouve sur l’onglet Envoyer. Saisissez le montant pour envoyer une notification de demande. Un utilisateur qui vous doit de l’argent peut simplement appuyer sur cette notification pour effectuer le paiement à partir de ses paiements WhatsApp.

À l’heure actuelle, WhatsApp Payments est en cours de déploiement pour 20 millions d’utilisateurs de WhatsApp en Inde, avec une expansion pour permettre à davantage d’utilisateurs de se dérouler de manière progressive. Cela est limité car NCPI, la National Payments Corporation of India, a mis en place un plafond qui limite une seule application de paiement tierce pour traiter un maximum de 30% du total des transactions UPI sur une base mensuelle. WhatsApp compte plus de 400 millions d’utilisateurs en Inde. De nouveaux acteurs tels que WhatsApp Payments doivent le mettre en œuvre maintenant, tandis que les plateformes de paiement existantes devront se conformer dans les mois à venir. WhatsApp Payments sera en concurrence avec des plateformes de paiement telles que Paytm, PhonePe, Amazon Pay et Google Pay.

Il n’est pas nécessaire de connaître votre client, ni KYC avec les paiements UPI. KYC, ou Know Your Customer, est un processus de vérification pour confirmer l’identité du propriétaire d’un compte bancaire ou d’un portefeuille mobile utilisé pour effectuer des paiements ou conserver de l’argent. Étant donné que WhatsApp Payments est lié à votre compte bancaire qui sera déjà conforme KYC, il n’y a pas besoin de KYC supplémentaire lorsque vous configurez WhatsApp Payments.

La mise à jour de WhatsApp Payments intervient à un moment où le gouvernement indien fait une pression continue pour permettre les transactions numériques dans le pays, dans le cadre de l’initiative plus large Digital India. C’est en novembre que WhatsApp Payments a reçu l’autorisation d’activer les paiements pour les utilisateurs en Inde dans l’application WhatsApp. À l’heure actuelle, la State Bank of India compte plus de 120 millions d’utilisateurs UPI dans le pays, ce qui représente jusqu’à environ 28% de part dans le système UPI. WhatsApp Payments utilisera l’interface de paiement unifiée (UPI), un système de paiement en temps réel pris en charge par plus de 160 banques en Inde. Les transactions UPI, ou interface de paiement unifiée, ne cessent de croître de mois en mois. Les dernières données de la National Payments Corporation of India (NPCI) indiquent que les transactions UPI pour novembre 2020 ont atteint 2,21 milliards, soit 6,7% de plus que les 2,07 milliards d’octobre. En septembre, les transactions UPI ont atteint 1,8 milliard.