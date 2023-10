L’hiver approche à grands pas et il n’est pas surprenant que les cas de COVID-19 soient nombreux. devrait augmenter à mesure que le temps plus froid s’installe. Si vous souhaitez être armé de tests avant qu’une éventuelle poussée hivernale ne s’installe, vous avez de la chance. Le service postal américain continue d’envoyer des tests COVID-19 gratuits, grâce à un Un investissement de 600 millions de dollars de la Maison Blanche. Chaque foyer aux États-Unis peut commander quatre testset cela ne prend que deux minutes (ou moins) pour le faire.

Le service postal prend de temps en temps des commandes de tests COVID-19 gratuits depuis janvier 2022 et a déjà livré quatre séries, totalisant 20 tests gratuits pour chaque foyer. Le gouvernement fédéral a d’abord suspendu le programme en septembre 2022 lorsqu’il était à court de tests et de financement, puis l’a relancé en décembre et l’a de nouveau interrompu après la fin de l’urgence de santé publique liée au COVID-19 en mai de cette année.

Poursuivez votre lecture pour savoir comment obtenir des tests gratuits et d’autres moyens d’obtenir des tests, des traitements et des vaccins gratuits contre le COVID.

Comment fonctionne le programme de test COVID-19 gratuit de l’USPS ?

En janvier 2022, le président Joe Biden a annoncé le lancement de CovidTests.gov, un site Web sur lequel les ménages pouvaient commander quatre tests rapides d’antigène COVID-19 gratuits expédiés par le service postal. Le site a ajouté quatre tests gratuits supplémentaires en mars 2022, huit autres en mai 2022, puis quatre derniers l’hiver dernier. La nouvelle série d’expéditions comprendra également quatre tests COVID.

Contrairement à certaines applications gouvernementales compliquées, commander des tests gratuits auprès du service postal est simple. Il faut moins de deux minutes pour remplir un court formulaire demandant votre nom et votre adresse postale, et les tests sont expédiés dans environ une semaine ou deux. Les personnes sans accès à Internet ou celles qui ont des difficultés à commander en ligne peuvent demander des tests en utilisant un numéro de téléphone gratuit : 800-232-0233..

On ne sait pas exactement combien de temps dureront les tests COVID-19 gratuits, il est donc préférable de recevoir votre commande tôt.

Comment commander des tests gratuits auprès de USPS ?

Maintenant que la Poste prend à nouveau les commandes de tests COVID-19, il vous suffit de fournir quelques informations pour obtenir vos kits. Il ne vous sera pas demandé de fournir des détails sur votre carte de crédit ou de débit, car les tests et la livraison sont gratuits. Voici comment obtenir vos kits de test gratuits à domicile.

1. Visite spécial.USPS.com/testkits. Vous pouvez également y accéder via covidtests.gov.

2. Entrez vos coordonnées et vos informations d’expédition.

3. Cliquez sur Passer à la caisse.

4. Vérifiez que vos informations sont correctes et sélectionnez Passer ma commande.

Toutes les commandes seront expédiées via le service de colis de première classe.

Les personnes qui ne peuvent pas accéder au site Web ou qui ont des difficultés à commander en ligne peuvent appeler 800-232-0233 pour commander leurs tests gratuits.

Quand mes kits de test arriveront-ils ?

Les tests sont généralement envoyés dans les sept à 12 jours suivant la commande réussie et sont livrés par le service postal dans un délai d’un à trois jours après l’expédition.

Quelles sont mes autres options de tests gratuits ?

Outre les tests du service postal, vous disposez de trois moyens principaux pour trouver des sites de test COVID-19 gratuits à travers les États-Unis : les centres de santé HRSA, les sites Test to Treat et les sites de test ICATT. Ces options fonctionnent de la même manière, mais nous détaillerons les étapes spécifiques pour trouver le lieu de test gratuit le plus proche.

Les centres de santé HRSA proposent des tests COVID-19 gratuits

Les centres de santé HRSA proposent des tests COVID-19 gratuits. HRSA/Capture d’écran par CNET

Le Administration des ressources et des services de santé finance des centres de santé à travers les États-Unis. Dans ces centres de santé HRSA, vous pourrez bénéficier de tests COVID-19 gratuits. Vous pouvez utiliser L’outil de localisation de HRSA pour trouver un centre près de chez vous.

Tout d’abord, sélectionnez la langue dans laquelle vous souhaitez recevoir vos résultats. Ensuite, entrez simplement l’emplacement dans lequel vous souhaitez rechercher dans la case intitulée Emplacement. Le localisateur vous permet également d’élargir votre rayon de recherche, afin que vous puissiez voir toutes les options que votre région a à offrir.

Une fois que vous avez trouvé un centre qui vous convient, cliquez sur le site Web de cet emplacement particulier et suivez leurs instructions spécifiques pour obtenir un test COVID-19 gratuit.

Les sites Test to Treat disposent de tests COVID et de médicaments

Le programme Test to Treat rend les tests et les thérapies COVID plus accessibles. HHS/Capture d’écran par CNET

Tester pour traiter est une initiative de soins de santé financée par le gouvernement fédéral qui fournit des soins plus accessibles contre la COVID-19. Cette option diffère des autres dans cet article car vous pouvez utiliser les centres Test to Treat pour recevoir à la fois des tests COVID et un traitement contre les infections. Comme les autres options de test gratuites du COVID-19, Test to Treat dispose d’un outil de localisation que vous pouvez utiliser pour trouver un centre Test to Treat éligible près de chez vous.

Le localisateur de centres Test to Treat fonctionne comme les autres outils de recherche de tests COVID. Entrez votre emplacement dans la barre de recherche et l’outil affichera les emplacements Test to Treat dans votre région. Une barre coulissante vous permet de redimensionner le rayon de recherche pour capturer tous les centres Test to Treat de votre région.

Dans les résultats du localisateur Test to Treat, vous pourrez voir l’adresse de chaque emplacement, les produits thérapeutiques COVID-19 qu’ils proposent et d’autres instructions spéciales que vous pourriez avoir besoin de connaître pour vous faire tester.

L’augmentation de l’accès communautaire aux tests permet aux personnes non assurées de bénéficier de tests COVID.

L’ICATT propose des tests gratuits aux patients non assurés qui présentent des symptômes du COVID-19 ou qui ont été récemment exposés. CDC/Capture d’écran par CNET

Accroître l’accès de la communauté aux tests, ou ICATT, est un autre programme de test gratuit que vous pouvez utiliser si vous avez besoin d’accéder à des tests COVID-19 gratuits. Cependant, l’ICATT fonctionne un peu différemment des autres programmes de cette liste.

ICATT est spécialement conçu pour les patients non assurés qui ont été exposés au COVID-19 ou présentent des symptômes du COVID-19. Cependant, n’importe qui peut passer un test ICATT dans l’un des sites du programme, quel que soit son statut d’assurance. Si vous n’êtes pas assuré et que vous souhaitez passer un test sur un site éligible à l’ICATT, vous n’aurez pas besoin de payer pour votre test. Si vous êtes assuré, vous devrez peut-être payer des frais.

Le Outil de localisation ICATT fonctionne comme les autres outils de localisation pour les tests COVID gratuits : saisissez votre adresse ou votre code postal pour trouver les emplacements ICATT près de chez vous. Il existe un ajusteur de rayon de recherche dans ce localisateur pour affiner vos recherches afin de capturer toute la zone que vous souhaitez rechercher.

Une fois que vous avez trouvé un emplacement, suivez les étapes de votre site de test pour planifier votre rendez-vous.

Comment puis-je obtenir des vaccins et des rappels gratuits contre la COVID-19 ?

Les vaccins et rappels contre la COVID-19 constituent une protection importante contre la contraction ou la gravité du virus. Étant donné que le CDC a récemment recommandé des injections de rappel mises à jour contre le COVID-19 pour toute personne âgée de 6 mois ou plus, vous vous demandez peut-être comment trouver des vaccins gratuits contre le COVID-19.

Si vous n’avez pas d’assurance ou de prestataire de soins de santé, ne vous inquiétez pas. Le Site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux déclare : « Les vaccins contre le COVID-19 sont 100 % gratuits pour chaque individu vivant aux États-Unis. »

Le 14 septembre, le ministère de la Santé et des Services sociaux a lancé le Programme d’accès au pont, qui continuera à fournir des vaccins gratuits à ceux qui ne sont pas assurés via les services de santé locaux et les centres HRSA. Le CDC s’est également associé à « plus de 20 000 pharmacies de détail dans tout le pays » pour fournir des vaccins gratuits en modifiant le programme ICATT existant mentionné ci-dessus.

Le programme Bridge Access prendra fin en décembre 2024, mais d’ici là, vous pouvez être sûr que vous pourrez accéder gratuitement aux vaccins contre la COVID-19.

Correction, 21 septembre 2023: Une version antérieure de cette histoire contenait des informations incorrectes sur le coût des vaccins pour les personnes sans assurance. Il a été mis à jour avec des informations sur la manière dont les gens peuvent obtenir des vaccins gratuits.