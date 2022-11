Voici comment cinq États ont voté sur la légalisation de la marijuana à des fins récréatives

Le Maryland et le Missouri rejoignent 19 autres États et le District de Columbia pour légaliser la marijuana à des fins récréatives, tandis que les propositions de légalisation n’ont pas été adoptées dans l’Arkansas, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud.

L’amendement permet également la radiation des dossiers des personnes arrêtées pour possession de marijuana et pour les personnes purgeant une peine pour possession simple de voir leur peine réexaminée. Il établirait également un fonds d’aide aux entreprises de cannabis pour les petites entreprises, ainsi que les entreprises appartenant à des minorités et à des femmes, entrant dans l’industrie du cannabis.

Électeurs du Missouri a approuvé l’état Amendement 3qui supprime les interdictions existantes sur la marijuana et permet aux adultes d’acheter et de posséder jusqu’à trois onces et de cultiver jusqu’à six plantes à fleurs à la maison.

Une taxe de vente de 6% servira à faciliter les radiations automatiques pour certaines infractions non violentes liées à la marijuana, les soins de santé des anciens combattants, le traitement de la toxicomanie et le système de défenseur public de l’État.

Il ajoute également au moins 144 nouveaux titulaires de licence de petite entreprise aux entreprises existantes autorisées pour la marijuana médicale, selon Legal Missouri 2022, le groupe de défense qui a parrainé la mesure. Les nouveaux titulaires de licence seront sélectionnés par tirage au sort.

“Le Missouri est sur le point de devenir un pôle de tente pour l’industrie du Midwest”, a déclaré John Mueller, PDG de Greenlight, une société de cannabis. Il a déclaré que son entreprise s’attend à ce que le Missouri soit un marché de 800 millions à 1 milliard de dollars.