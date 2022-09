Voici comment choisir la meilleure stratégie de don caritatif

La plupart des gens donnent de l’argent par commodité, mais ce n’est généralement pas la stratégie la plus efficace sur le plan fiscal, a déclaré le planificateur financier agréé David Foster, fondateur de Gateway Wealth Management à St. Louis.

Il est facile de transférer de l’argent lorsqu’un organisme de bienfaisance tire sur votre cœur. Mais d’autres stratégies de don peuvent offrir un allégement fiscal plus important, selon les experts financiers.

Les fonds orientés par le donateur tirent parti d’un don initial sur un compte pour de futurs dons, et les distributions caritatives qualifiées utilisent des transferts directs à un organisme de bienfaisance à partir d’un compte de retraite individuel.

Bien sûr, la décision dépend d’autres facteurs et objectifs, tels que le désir de transmettre la richesse aux membres de la famille, a déclaré Foster.

En règle générale, il est préférable de faire don des actifs rentables d’un compte de courtage à un organisme de bienfaisance, car vous éviterez de payer des impôts sur les gains en capital, ce qui se traduira par un don plus important à l’organisation.

Alors que le S&P 500 est en baisse de plus de 20% en 2022, les investisseurs peuvent encore avoir des gains intégrés des années précédentes, a expliqué Foster.

Il y a relativement peu de circonstances où ce ne serait pas la première source de don si vous avez 70 ans et demi ou plus.

“Il y a relativement peu de circonstances où ce ne serait pas la première source de don si vous avez 70 ans et demi ou plus”, a-t-il déclaré.

Le but est de retirer de l’argent de votre IRA avant impôt sans devoir payer de prélèvements et d’envoyer l’argent directement à un organisme de bienfaisance, a déclaré Foster. Cette décision réduit le revenu brut ajusté, plutôt que de fournir une déduction caritative aux déclarants qui détaillent.

Après avoir transféré des actifs vers un fonds orienté par le donateur, vous pouvez demander une radiation initiale si vous détaillez les déductions, et vous êtes en mesure de faire de futurs dons à partir du compte.

Pour 2022, la déduction forfaitaire est de 12 950 $ pour les déclarants célibataires et de 25 900 $ pour les couples mariés déclarant conjointement, ce qui signifie que vous ne verrez pas d’avantage fiscal pour les dons de bienfaisance à moins que le total de vos déductions détaillées ne dépasse ces montants.

Cependant, il peut être plus facile de franchir ces seuils en « regroupant les dons » pendant plusieurs années, a déclaré Mitchell Kraus, CFP et propriétaire de Capital Intelligence Associates à Santa Monica, en Californie.

Vous pouvez demander une déduction caritative en transférant davantage à un fonds orienté par le donateur maintenant et en choisissant les meilleures causes pour l’argent plus tard, a-t-il déclaré.