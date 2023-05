Voici comment choisir entre les aides auditives intra-auriculaires et derrière l’oreille

Si vous avez remarqué que votre audition s’est détériorée ou si vous devez pousser la télévision juste pour l’entendre, vous envisagez peut-être une aide auditive en vente libre, que vous pouvez maintenant acheter en ligne. Aides auditives OTC sont disponibles pour les adultes ayant différents niveaux de perte auditive. Et maintenant, vous avez plus d’options que les options traditionnelles. Certains sont si petits qu’on ne les voit pas du tout. Mais comment choisir entre les différents styles du marché ? Ci-dessous, nous allons passer en revue chacun et discerner pour qui ils conviennent le mieux.

En savoir plus: Tout ce que vous devez savoir sur l’achat d’appareils auditifs en vente libre

Comment fonctionnent les aides auditives ?

Quel que soit votre style, prothèses auditives fonctionnent généralement de la même manière. Le but est toujours de amplifier les sons tout en les filtrant certains types de bruit pour améliorer l’ouïe et la communication.

Les aides auditives le font avec trois composants : un microphone, un amplificateur et un haut-parleur. Les microphones de l’appareil captent le son de l’environnement. Puis il va à une puce informatique avec un amplificateur qui prend le son et le convertit en un code numérique, que l’aide auditive adapte ensuite à vos besoins. Puis l’appareil convertit les signaux aux ondes sonores et les délivre à travers le haut-parleur dans votre oreille.

En savoir plus: Comment fonctionnent les aides auditives

Bien que vous ne soyez pas obligé de visiter avec un médecin ORL ou audiologiste Avant d’acheter des aides auditives en vente libre, il est généralement toujours conseillé de faire évaluer votre audition si elle est disponible pour vous. De nombreuses marques d’appareils auditifs OTC proposent des tests auditifs en ligne, mais ne s’adressent pas physiquement à votre oreille.

Rencontrer un audiologiste pour une évaluation auditive complète peut exclure une perte auditive due à des conditions médicales et vous assurer de bien comprendre vos besoins de communication. Les aides auditives en vente libre conviennent mieux aux personnes ayant une perte auditive légère ou modérée.

Selon l’Institut national sur la surdité et les autres troubles de la communication, Les aides auditives OTC ne sont pas destinées pour les enfants ou les adultes ayant une perte auditive sévère.

Quel style d’aide auditive vous convient le mieux ?

Il existe généralement trois catégories principales de styles d’aides auditives : contour d’oreille, intra-auriculaire et intra-auriculaire. Sous chacune d’entre elles, il peut y avoir des sous-catégories qui varient également en fonction de l’ajustement et du prix. Passons en revue les avantages et les éléments à prendre en compte pour chaque catégorie afin que vous puissiez trouver le meilleur choix pour vos besoins auditifs.

Derrière l’oreille

Johner Images/Getty Images

Lorsque vous pensez aux aides auditives, vous imaginez probablement des modèles derrière l’oreille, qui ont l’appareil assis à l’arrière de l’oreille, un fil fin qui s’enroule autour de l’oreille avec un dôme qui s’insère dans le canal. Ce type d’aide auditive peut traiter la plupart des degrés de perte auditive.

Avantages

Les aides auditives contour d’oreille sont généralement l’option OTC la plus abordable

Sont souvent disponibles en options rechargeables ou à piles

Il y a deux microphones sur l’appareil

Bien qu’ils soient assis à l’arrière de votre oreille, la plupart des gens ne peuvent pas les sentir

Les inconvénients

Les aides auditives contour d’oreille sont moins discrètes que les autres options

Ils peuvent être difficiles à enfiler si vous avez des problèmes de dextérité.

Votre aide auditive peut gêner les lunettes

Il existe également des aides auditives contour d’oreille qui n’ont pas de fil et de dôme qui s’insèrent dans le canal. Au lieu de cela, ils ont un tube qui transporte le son dans l’oreille.

Dans l’oreille

Andrew Bret Wallis/Getty Images

Ce style d’aide auditive me rappelle les écouteurs Bluetooth. Ils sont assis dans l’oreille, mais vous pouvez toujours les voir de côté. Les modèles plus grands rempliront l’oreille externe et sont très légers, de sorte qu’ils n’appuient pas sur votre oreille.

Avantages

Ils sont plus faciles à insérer que les aides auditives supra-auriculaires

Les aides auditives intra-auriculaires sont moins perceptibles

Ils peuvent souvent être connectés à votre téléphone via Bluetooth

Les inconvénients

Sont sujets à plus de nettoyage en raison de l’accumulation de cire et de l’humidité

Les aides auditives intra-auriculaires sont plus petites, ne permettant généralement qu’un seul microphone sur l’appareil

Ce style d’aide auditive est plus cher que les options traditionnelles de contour d’oreille

Certaines personnes se plaignent d’entendre un écho de leur voix lorsqu’elles portent des aides auditives intra-auriculaires

Dans le canal



Westend61/Getty Images

Semblable aux aides auditives intra-auriculaires, ce style est le plus discret et souvent le plus cher en raison de la nécessité d’une technologie spécialisée pour s’adapter au côté. Sous le parapluie dans le canal, il existe deux types principaux – dans le canal et complètement dans le canal. Les deux sont discrets et passent souvent inaperçus.

Avantages

Les aides auditives intra-auriculaires sont faciles à mettre en place

En raison de la façon dont ils sont placés dans l’oreille, ils sont bons pour bloquer les sons extérieurs

Ils sont également l’option d’aide auditive la plus discrète. Les plus petits appareils ne sont pas visibles de côté

Les inconvénients

Certaines personnes les décrivent comme ayant l’impression que vos oreilles sont « bouchées »

Généralement déconseillé aux personnes qui ont un excès de cérumen

Ils peuvent être difficiles pour certains à sortir de l’oreille

Les aides auditives intra-auriculaires sont parmi les plus chères du marché

Quels facteurs importent dans le choix des aides auditives ?

Le marché des aides auditives en vente libre a des fonctionnalités spéciales que de nombreuses options de prescription n’ont pas, comme les capacités Bluetooth. Cependant, vous devez toujours tenir compte de ces quatre facteurs principaux lorsque vous choisissez l’aide auditive qui vous convient le mieux.

Période d’essai

Les aides auditives en vente libre ne nécessitent pas d’ordonnance ni de rendez-vous chez le médecin pour être achetées. Bien que cela les rende plus accessibles, vous n’avez pas nécessairement l’expertise d’un médecin sur laquelle vous appuyer lors de l’achat. La bonne nouvelle est que presque tous les fabricants d’aides auditives OTC proposent une période d’essai qui vous permet de tester l’aide auditive et de la renvoyer si elle ne répond pas à vos besoins. C’est très bien si vous n’êtes pas sûr du style que vous souhaitez utiliser.

Pendant cette période d’essai, de nombreuses entreprises proposent des appels et des chats vidéo avec des audioprothésistes pour vous aider à configurer et à adapter vos aides auditives.

Coût de l’aide auditive

La plupart des compagnies d’assurance ne couvrez pas l’achat d’appareils auditifs en vente libre, mais vous devriez vérifier votre couverture pour voir si la vôtre le fait. La couverture varie, bien que la plupart des compagnies d’assurance ne couvrent actuellement que les appareils auditifs sur ordonnance. Cependant, le marché OTC est nouveau et cela peut changer.

Les aides auditives en vente libre varient en prix selon le style et les caractéristiques de l’appareil. Les prix peuvent varier d’aussi abordable que 300 $ jusqu’à 3 000 $. Le prix n’est pas toujours indicatif de la fonctionnalité. Au lieu de cela, il vous indique le type de matériel, la qualité et les fonctionnalités supplémentaires telles que Bluetooth ou l’audition directionnelle que vous obtenez. Vous pouvez obtenir d’excellentes aides auditives à l’extrémité inférieure de l’échelle, elles pourraient tout simplement ne pas être aussi flashy que d’autres options.

Certaines aides auditives en vente libre sont chères et votre budget compte. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas obtenir l’appareil souhaité. De nombreuses marques d’aides auditives OTC proposent des programmes de financement mensuels qui peuvent faire baisser les options de luxe dans votre gamme de prix.

Votre perte auditive

Les aides auditives en vente libre conviennent aux personnes ayant une perte auditive légère à modérée. Les personnes atteintes d’une perte auditive sévère sont plus susceptibles d’avoir besoin de l’aide d’un médecin pour répondre à leurs besoins de communication.

Facilité d’utilisation

Les aides auditives en vente libre sont une idée relativement nouvelle, et avec de nouvelles choses viennent de nouvelles capacités technologiques. La plupart des meilleures aides auditives OTC ont des applications mobiles qui vous permettent de régler le volume et le réglage du filtrage du son de vos aides auditives. Certaines personnes aiment l’idée de pouvoir s’adapter à partir de leur téléphone. Cependant, d’autres personnes préfèrent régler le volume depuis leurs appareils.

La plupart des aides auditives supra-auriculaires que nous avons testées ont des boutons d’augmentation et de diminution du volume que tout le monde peut reconnaître. Les aides auditives intra-auriculaires et intra-auriculaires ne sont souvent pas aussi simples lors du réglage de votre expérience auditive. Certains n’ont pas de boutons et dépendent complètement de l’application.

Trop long; n’a pas lu ?

Le marché des aides auditives en vente libre est en plein essor, avec de nouvelles fonctionnalités et des avancées qui se produisent régulièrement. Le style d’aide auditive qui vous convient le mieux dépend en grande partie de vos préférences. Choisissez des options d’écoute intra-auriculaire ou intra-auriculaire pour une expérience auditive plus discrète. Cependant, ceux-ci ont tendance à être les plus chers des trois.

Il y a beaucoup de choses à considérer lors de l’achat d’une aide auditive OTC. Mais votre option est là.