Holi est un festival qui favorise la camaraderie et répand la joie à travers le jeu des couleurs. Il célèbre également la victoire du bien sur le mal et l’amour divin de Radha et Krishna. Cependant, cette occasion autrement heureuse peut devenir la cause d’inconfort pour les autres, y compris les personnes, les animaux et peut nuire à l’environnement. Mener un Holi écologique est un must et nous partageons cinq conseils pour y parvenir.

Utilisez des couleurs naturelles, pas des couleurs chimiques: Le Gulal ou Abeer / abir acheté en magasin est généralement fabriqué à l’aide de produits chimiques et de métaux lourds qui peuvent provoquer des allergies, de l’asthme, une cécité temporaire, une insuffisance rénale, des problèmes hépatiques et des problèmes nerveux et peuvent affecter les capacités cognitives des enfants et provoquer le cancer. Le curcuma, la farine de pois chiches, les extraits de bois de santal, de grenade et de betterave et le henné sont des options plus sûres.

Évitez l’utilisation et le gaspillage d’eau: Les couleurs mélangées à l’eau provoquent des allergies, tachent les routes et les bâtiments et polluent l’environnement. En outre, la conservation de l’eau est essentielle car plusieurs États du pays souffrent d’un appauvrissement des niveaux des eaux souterraines en raison de l’augmentation de la population humaine. Il est préférable de ne pas gaspiller cette précieuse ressource et de la célébrer avec des couleurs sèches à la place.

N’utilisez pas ou ne jetez pas de plastique: Les couleurs Holi sont livrées dans des pochettes en plastique bon marché qui sont généralement jetées dans la rue. Les sacs en plastique peuvent obstruer les canalisations. Ils s’accumulent dans les rivières et les océans et tuent la vie marine. Les animaux des rues meurent en consommant des plastiques en cherchant de la nourriture. Les ballons à eau doivent être évités pour ces mêmes raisons.

Feux de joie écologiques: Couper des arbres pour les feux de joie Holi est nocif pour l’environnement car les arbres nous donnent de l’oxygène, éliminent le dioxyde de carbone et absorbent les polluants nocifs de l’air. Il est préférable d’utiliser du carburant naturel comme des gâteaux de bouse séchée et des coques de noix de coco.

Ne mettez pas de couleurs sur les animaux: Les chiens et les vaches des rues sont souvent éclaboussés de couleurs qui provoquent des allergies cutanées, une perte de cheveux et des dommages à la vue. Les animaux consomment des couleurs vénéneuses lorsqu’ils les lèchent, ce qui peut entraîner la mort. Des infections pulmonaires peuvent survenir à cause des poudres de couleur. Les chiens des rues sont généralement désorientés lorsque des couleurs leur sont lancées et peuvent être frappés par des véhicules.