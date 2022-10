Voici comment cela pourrait vous affecter

Cette semaine, la Réserve fédérale augmentera probablement ses taux pour la sixième fois consécutive pour lutter contre l’inflation, qui continue de fonctionner à son rythme le plus rapide depuis près de 40 ans. La banque centrale américaine a déjà relevé son taux directeur à court terme de 3 points de pourcentage depuis mars, dont trois augmentations consécutives de 0,75 point de pourcentage avant sa prochaine réunion politique. “L’impact de ce qui a été fait n’est pas encore pleinement reflété”, a déclaré Chester Spatt, professeur de finance à la Tepper School of Business de l’Université Carnegie Mellon et ancien économiste en chef de la Securities and Exchange Commission. “L’inflation n’a pas beaucoup baissé jusqu’à présent, en partie parce que ces politiques mettent du temps à entrer en vigueur”, a-t-il déclaré. Dans l’intervalle, “les impacts sur le consommateur ont créé des circonstances économiques potentiellement difficiles et risquent de s’aggraver considérablement à mesure que ces hausses de taux entrent en vigueur”, a-t-il ajouté. En savoir plus sur les finances personnelles :

Les «temps laids» poussent les ventes de rentes record La prochaine hausse de taux, qui est s’attendent largement à être la quatrième augmentation consécutive de 0,75 point de pourcentagecorrespondra à une nouvelle hausse du taux préférentiel et entraînera immédiatement une hausse des coûts de financement pour de nombreux types de prêts à la consommation. “L’effet cumulatif des hausses de taux est ce qui va vraiment avoir un impact sur l’économie et les budgets des ménages”, a déclaré Greg McBride, analyste financier en chef de Bankrate.com. En fait, emprunter est déjà beaucoup plus coûteux pour les consommateurs dans tous les domaines.

Ce que signifie une hausse des taux pour vous

Le taux des fonds fédéraux, qui est fixé par la banque centrale, est le taux d’intérêt auquel les banques s’empruntent et se prêtent au jour le jour. Bien que ce ne soit pas le taux que les consommateurs paient, les décisions de la Fed affectent toujours les taux que les consommateurs voient tous les jours. De votre carte de crédit et de votre prêt automobile au taux hypothécaire, à la dette étudiante et à l’épargne, voici une ventilation de certaines des principales façons dont les augmentations de taux vous affectent :

1. Hypothèques

Bien que les taux hypothécaires à 15 et 30 ans soient fixes et liés aux rendements du Trésor et à l’économie, quiconque achète une nouvelle maison a perdu un pouvoir d’achat considérable, en partie à cause de l’inflation et des mesures politiques de la Fed. Parallèlement au vœu de la Fed de rester ferme sur l’inflation, le taux d’intérêt moyen sur les hypothèques à taux fixe de 30 ans est maintenant proche de 7%, selon les dernières données de la Mortgage Bankers Association. “Les taux ont repris leur ascension record”, a déclaré Sam Khater, économiste en chef de Freddie Mac, “avec l’hypothèque à taux fixe sur 30 ans atteignant son plus haut niveau depuis avril 2002”. En conséquence, “la demande a complètement chuté”, a ajouté McBride. “L’abordabilité était déjà mise à rude épreuve par la flambée des prix des maisons, lorsque vous ajoutez à cela ce rythme sans précédent des taux hypothécaires, cela aggrave le problème.” L’augmentation des taux hypothécaires depuis le début de 2022 a le même impact sur l’abordabilité qu’une augmentation de 35 % des prix des maisons, selon l’analyse de McBride. “Si vous aviez été approuvé pour une hypothèque de 300 000 $ au début de l’année, cela équivaut à moins de 200 000 $ aujourd’hui.” Les prêts hypothécaires à taux révisable et les marges de crédit sur valeur domiciliaire sont indexés sur le taux préférentiel. La plupart des ARM s’ajustent une fois par an, mais un HELOC s’ajuste tout de suite. Déjà, le taux moyen d’un HELOC est en hausse de 7,3% contre 4,24% plus tôt dans l’année.

2. Cartes de crédit

Une cliente utilise une carte de crédit pour payer ses articles dans un supermarché Wal-Mart à Denver. Matthieu Staver | Bloomberg | Getty Images

Depuis la plupart les cartes de crédit ont un taux variable, il y a un lien direct avec l’indice de référence de la Fed. À mesure que le taux des fonds fédéraux augmente, le taux préférentiel augmente également, et les taux des cartes de crédit suivent. Les taux annuels en pourcentage “se rapprochent de 19%”, en moyenne, contre 16,3% au début de l’année, selon Bankrate. En outre, les ménages s’appuient de plus en plus sur les cartes de crédit pour se procurer les produits de première nécessité, car les revenus n’ont pas suivi le rythme de l’inflation, a déclaré McBride, ce qui rend encore plus difficile pour les emprunteurs de s’en sortir. Si la Fed annonce une hausse de 75 points de base comme prévu, les consommateurs endettés par carte de crédit dépenseront une somme supplémentaire 5,1 milliards de dollars sur les intérêts cette année seulement, selon une nouvelle analyse de WalletHub. 3. Prêts automobiles Même si les prêts automobiles sont fixes, les paiements augmentent parce que le prix de toutes les voitures augmente avec les taux d’intérêt sur les nouveaux prêts, donc si vous envisagez d’acheter une voiture, vous débourserez davantage dans les mois à venir. “Les taux de prêt automobile sont les plus élevés depuis 11 ans”, a déclaré McBride. Le taux d’intérêt moyen sur un prêt automobile neuf de cinq ans est actuellement de 5,63 %, contre 3,86 % au début de l’année et pourrait dépasser 6 % avec la prochaine décision de la Fed, bien que les consommateurs ayant des cotes de crédit plus élevées puissent être en mesure de mieux obtenir conditions de prêt. Pourtant, ce n’est pas le taux d’intérêt mais le prix affiché du véhicule qui cause une crise d’abordabilité, a déclaré McBride. “Ce sont les 45 000 ou 50 000 dollars que les gens empruntent qui posent problème.” Payer un taux annuel en pourcentage de 6 % au lieu de 5 % coûterait aux consommateurs 1 348 $ de plus en intérêts sur la durée d’un prêt automobile de 40 000 $ sur 72 mois, selon les données d’Edmunds. 4. Prêts étudiants

Kévin Dodge | La banque d’images | Getty Images

Le taux d’intérêt sur les prêts étudiants fédéraux contractés pour l’année universitaire 2022-2023 est déjà passé à 4,99 %, contre 3,73 % l’an dernier et 2,75 % en 2020-2021. Il ne bougera pas avant l’été prochain : le Congrès fixe le taux des prêts étudiants fédéraux chaque mois de mai pour l’année universitaire à venir sur la base du taux du Trésor sur 10 ans. Ce nouveau taux entre en vigueur en juillet. Les prêts étudiants privés ont tendance à avoir un taux variable lié aux taux Libor, préférentiel ou des bons du Trésor – et cela signifie que, à mesure que la Fed augmente les taux, ces emprunteurs paient également plus d’intérêts. Combien plus, cependant, variera avec la référence. Actuellement, les taux fixes moyens des prêts étudiants privés peuvent varier de 3,22 % à 14,96 % et de 2,52 % à 12,99 % pour les taux variables, selon Bankrate. Comme pour les prêts automobiles, ils varient considérablement en fonction de votre pointage de crédit. Bien sûr, toute personne ayant une dette d’études existante devrait voir où elle en est avec l’annulation fédérale des prêts étudiants. 5. Comptes d’épargne À la hausse, les taux d’intérêt sur certains comptes d’épargne sont également plus élevés après des hausses de taux consécutives. Bien que la Fed n’ait aucune influence directe sur les taux de dépôt, ils ont tendance à être corrélés aux changements du taux cible des fonds fédéraux, et les taux des comptes d’épargne dans certaines des plus grandes banques de détailqui ont été proches du fond pendant la majeure partie de la pandémie de Covid, sont actuellement en hausse de 0,21 %, en moyenne.