Billie Eilish ne se soucie pas des opinions de qui que ce soit.

Le chanteur « bad guy » a participé au défi « poster une photo » sur Instagram le lundi 28 décembre et a fait beaucoup de buzz. Lorsqu’un fan a demandé à la gagnante de 10 Grammy de partager une photo d’un « dessin dont vous êtes vraiment fier », elle a partagé une page de son carnet qui présentait des ensembles de seins de femmes et ce qui ressemblait à des silhouettes de serpent.

Dans la légende, le jeune homme de 19 ans a écrit: « C’est probablement lol que j’aime les seins. » Et bien que Billie elle-même ait trouvé le message hilarant, des milliers de ses abonnés ne l’ont pas fait. En fait, moins d’une heure plus tard, un diligent Twitter l’utilisateur a remarqué que la star avait en fait perdu environ 100 000 abonnés – de 73 millions à 72,9 millions – à la suite de l’histoire d’Instagram.

Billie a eu vent de la baisse des abonnés via le compte Instagram de l’utilisateur Twitter et a eu quelques mots à partager. Elle a posté la photo de comparaison côte à côte dans son histoire Instagram et l’a sous-titrée «LMFAOOO y’all bébés smh» avec quelques émojis tête de mort.