Voici comment augmenter votre pointage de crédit et obtenir un taux hypothécaire bas

Les gens attendent de visiter une maison à vendre à Garden City, comté de Nassau, New York, le 6 septembre 2020.

Les taux d’intérêt hypothécaires sont proches de leurs plus bas historiques. Pourtant, si vous souhaitez profiter de ces taux, vérifiez d’abord votre pointage de crédit.

Ce nombre à trois chiffres détermine si vous pouvez obtenir un prêt hypothécaire, le type de prêt que vous obtiendrez, ce que vous paierez en intérêts et potentiellement le montant dont vous avez besoin pour un acompte. Dans ce marché du logement chaud, cela pourrait faire la différence dans votre succès, disent les experts.

Le taux hypothécaire fixe de référence sur 30 ans est actuellement de 3,090%, selon Le taux bancaire.

«Vous bloquez ce taux pour potentiellement 30 ans, donc vous économisez une quantité incroyable d’intérêts», a déclaré le planificateur financier certifié Faron Daugs, fondateur et PDG de Harrison Wallace Financial Group, basé à Libertyville, dans l’Illinois.

Les cotes de crédit vont de 300 à 850. Une bonne cote est de 670 à 739, une très bonne de 740 à 799 et 800 et plus est considérée comme excellente, selon FICO, une société de notation de crédit de premier plan.

Les acheteurs qui ont contracté des prêts hypothécaires au quatrième trimestre de 2020 avaient un score médian de 786, selon le Banque fédérale de réserve de New York.

Si vous ne vous mesurez pas, cela ne signifie pas nécessairement que vous êtes exclu du marché. Vous pouvez effectuer plusieurs mouvements pour améliorer votre score.