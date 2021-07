Voici comment atteindre Vythiri, le premier centre touristique entièrement vacciné du Kerala

La destination touristique du Kerala, Vythiri, est probablement le pari le plus sûr pour tous ceux qui cherchent à entreprendre des voyages intérieurs une fois que différents États commencent à assouplir les bordures de Covid-19. Vythiri, située dans le district des hautes terres de Wayanad au Kerala, est devenue la première destination touristique entièrement vaccinée au Kerala dans le cadre de la campagne de vaccination de l’État contre le COVID-19 pour rendre toutes les destinations touristiques totalement sans risque pour les visiteurs, a déclaré le gouvernement. Il est devenu le premier pôle de vacances à couvrir l’ensemble de la population, y compris les acteurs du tourisme dans le cadre de l’initiative. Point chaud de l’écotourisme situé à 700 mètres d’altitude et à 60 km de Kozhikode, Vythiri a fait vacciner toute sa population, y compris les prestataires de services touristiques, lors d’une campagne de vaccination intensive qui s’est tenue du 13 au 17 juillet.

Si vous êtes complètement vacciné et que vous souhaitez voyager à Vythiri, voici quelques points à garder à l’esprit pour votre visite.

Comment atteindre

La gare la plus proche de Vythiri est Kozhikode, à environ 63 km. L’aéroport le plus proche est l’aéroport international de Calicut et l’aéroport international de Kannur un peu plus loin. Des taxis et des bus sont disponibles depuis les aéroports pour se rendre à Vythiri.

Choses à faire

Vous pourriez jeter un coup d’œil aux chutes de Meenmutty, l’une des plus grandes de la région. Faire des promenades en bateau sur le Pookat ou le lac Bansura et faire du trekking jusqu’au sommet de Chembra sont d’autres options à explorer. Lakkidi, appelée la porte d’entrée de Wayanad, est également à proximité. Une visite au lac Karalad serait une autre bonne option à vérifier.

Où rester

Le Vythiri Resort prétend être une escapade dans la jungle. Le site Web de l’hôtel indique qu’il est situé sous une énorme canopée d’une forêt tropicale luxuriante. Certains autres hôtels incluent Abad Brookside, Bonita Banasura et The Sanihara parmi les options lucratives.

« Dans la phase post-pandémique, les visiteurs rechercheront des endroits sûrs et hospitaliers pour passer du temps. Le gouvernement considère qu’il est d’une importance vitale d’administrer le vaccin COVID-19 à l’ensemble des parties prenantes dans toutes les destinations de l’État », a déclaré le ministre du Tourisme PA Mohamed Riyas dans le communiqué annonçant le statut de vaccination du centre touristique. Déployé en mode mission pour garder l’ensemble du Kerala prêt à recevoir des visiteurs lorsque la pandémie reculera, la campagne de vaccination s’est accélérée dans toutes les destinations, y compris les stations de montagne, les centres de remous, les lieux de vacances balnéaires et les centres de tourisme patrimonial et culturel à travers l’État.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici