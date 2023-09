Voici comment Apple se comporte généralement lors de son événement annuel iPhone

Les actions de Club holding Apple (AAPL) se sont stabilisées lundi, un jour avant l’événement annuel de lancement de produits du géant de la technologie en septembre. Maintenant, la question est de savoir s’il y aura suffisamment d’enthousiasme des investisseurs lorsque Wall Street jettera un coup d’œil à l’iPhone 15 pour surmonter les inquiétudes concernant la Chine qui ont critiqué le titre la semaine dernière. Avant les informations selon lesquelles Pékin envisageait d’interdire aux employés du gouvernement d’utiliser des iPhones et d’autres appareils de marque étrangère au travail, la situation s’améliorait pour les actions d’Apple. Même si les bénéfices trimestriels ont été brièvement touchés en août, le titre a ensuite bondi de plus de 9 % entre le milieu du mois dernier et le 5 septembre. Historiquement, la période précédant l’événement annuel sur les produits du fabricant d’iPhone, qui devait se tenir le Mardi – a été haussier pour les actions. Cela est particulièrement vrai depuis 2016, lorsque Apple a commencé à surperformer systématiquement le S&P 500. En examinant les données historiques depuis 2016, à partir des 10 séances de bourse précédant l’événement produit annuel, puis jusqu’à la fin de l’année, voici les performances d’Apple chaque année. Performance historique d’Apple Apple a stagné en 2016 avant l’événement médiatique, lorsque la société a annoncé les iPhone 7 et 7 Plus. Le titre a ensuite bondi de 6,96 % après l’événement, jusqu’à la fin de 2016. En 2017, les actions ont légèrement baissé de 0,37 % au cours des 10 jours précédant le lancement du produit en septembre, avant de bondir de 5,19 % jusqu’à la fin de l’année. Mais en 2018, le titre a grimpé de 0,61 % au cours des 10 jours précédant l’événement, avant de plonger de 28,6 % par la suite, pendant le reste de l’année. Lors de la sortie de l’iPhone 11, Apple a grimpé de 4,9 % au cours des 10 jours précédant l’événement de septembre 2019, puis a augmenté de 35,5 % jusqu’à la fin de l’année. La société a bondi de 6,14 % avant l’événement de 2020, avant de grimper de 9,5 % jusqu’à la fin de l’année. En 2021, à la suite de la pandémie de Covid-19 qui a ébranlé le marché, le géant de la technologie a chuté de 3,21 % au cours des 10 jours précédant son événement. Néanmoins, la société a continué à bondir de 19,88 % après l’événement, jusqu’à la fin de l’année. L’année dernière, Apple a enregistré des gains massifs et a bondi de 13,64 % au cours des 10 jours suivant l’événement. Plus tard, le géant de la technologie a trébuché de 16,69 % après l’événement jusqu’à la fin de 2022. AAPL montagne 2016-01-01 Apple Inc. (AAPL) performance depuis le début de l’année L’événement de lancement de cette année, pour l’iPhone 15, a été surnommé » Wonderlust » par la société et devrait inclure une présentation du PDG Tim Cook depuis le siège d’Apple à Cupertino, en Californie. Mais les récentes nouvelles concernant la Chine ont fait du lancement attendu de l’iPhone 15 mardi un cirque médiatique encore plus attendu que d’habitude. Bien qu’Apple ait perdu 200 milliards de dollars en valeur marchande au cours d’une séquence de deux jours de pertes la semaine dernière, beaucoup à Wall Street considèrent cela comme une réaction excessive. Le titre a depuis réduit une partie de ces pertes. Wedbush Securities a qualifié la liquidation de la semaine dernière de « bien exagérée », ajoutant qu’Apple « a enregistré des gains massifs de parts dans [China’s] » Par ailleurs, Goldman Sachs estime qu’une éventuelle interdiction par le gouvernement chinois de l’utilisation de l’iPhone par les employés de l’État représente environ 7,5 % de la population employée en Chine, avec un impact implicite de 1 % sur les revenus d’Apple. Pour sa part, Jim Cramer continue de soutenir le marché des smartphones. « Si j’avais vraiment l’impression qu’un désastre allait arriver, je suspendrais », a-t-il déclaré la semaine dernière à propos d’Apple, tout en notant que ses reportages confirmaient que les consommateurs chinois « achetaient toujours ». Apple comme un fou. » (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long AAPL. Voir ici pour une liste complète des actions.) Le PDG d’Apple, Tim Cook, s’exprime lors de la conférence mondiale des développeurs d’Apple (WWDC) sur le campus d’Apple Park à Cupertino, en Californie, le 5 juin 2023. Josh Edelson | AFP | Getty Images