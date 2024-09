Voici comment Apple rend l’iPhone 16 plus réparable

Malgré l’abondance de nouvelles sur le matériel lors de l’événement « It’s Glowtime » de l’iPhone 16 d’Apple, Apple n’a pas pris le temps de discuter de la réparabilité. C’était un oubli étrange, compte tenu de l’élan que le mouvement pour le droit à la réparation a pris ces dernières années. Une analyse plus approfondie après l’événement a cependant révélé plusieurs nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 16 conçues pour améliorer l’accès des utilisateurs à la réparation des appareils.

Le plus intéressant de tous est un nouveau design adhésif qui peut être décollé en appliquant une faible tension provenant d’une pile de 9 volts. La colle est sans doute la plus grande épine dans le pied des réparateurs amateurs. Plus les appareils sont devenus fins, plus les fabricants comme Apple sont devenus dépendants de cette substance à la place des vis.

C’est la raison pour laquelle Apple Réparation en libre-service Le kit était si massif qu’il comprenait une machine permettant de faire fondre la colle pour un échange de batterie. Il convient de noter que le nouvel adhésif ionisé est une caractéristique de l’iPhone 16 et 16 Plus, mais d’aucun des deux nouveaux modèles Pro.

Ces modèles bénéficient toutefois d’un intérieur repensé, ce qui devrait améliorer l’accès aux composants. Le scanner LiDAR est désormais également utilisable.

L’autre grande mise à jour sur ce front est l’ajout de l’assistant de réparation avec iOS 18. Conçu pour les réparateurs professionnels et les consommateurs, le système est conçu pour aider à l’étalonnage de différents modules, afin de maintenir le type de performances qui était auparavant lié à la politique de « jumelage de pièces » d’Apple.

La caméra TrueDepth est désormais également réparable sur les modèles d’iPhone 16, sans avoir à être connectée à un Mac.