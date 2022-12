Voici comment Alia Bhatt travaille dur pour se remettre en forme après la naissance de sa fille Raha Kapoor [Watch Video]

Alia Bhatt a accouché de sa petite fille Raha Kapoor il y a un mois, le 6 novembre 2022, et maintenant la nouvelle maman de la ville travaille énormément pour se remettre en forme. Alia Bhatt a été aperçue dans la ville vêtue de noir et a affiché son sourire alors qu’elle sortait de son cours de yoga. Alia prouve une fois de plus qu’elle est imparable et qu’elle est votre source d’inspiration et de motivation, surtout quand il s’agit de vous aimer. Alors toutes les nouvelles mamans se préparent.

Regardez la vidéo de la nouvelle maman Alia Bhatt sortant du cours de yoga alors qu’elle travaille dur pour se remettre en forme après la grossesse

Alia, qui était l’une des actrices les plus en forme de Bollywood, est une fois de plus une source d’inspiration pour toutes les femmes que peu importe ce sur quoi vous ne pouvez pas arrêter de travailler comme jamais auparavant et l’exemple classique est Kareena Kapoor Khan, Sonam Kapoor, Shilpa Shetty Kundra et Suite. Et maintenant, les fans d’Alia Bhatt ont hâte que l’actrice de Brahmastra soit de retour sur les écrans et la voici prête. Apparemment, Alia commencera bientôt à tourner pour Brahmastra 2 avec son mari Ranbir Kapoor et Ayan Mukerji et nous sommes ravis.

Alia et Ranbir sont actuellement dans la phase la plus heureuse et les fans ne peuvent pas leur montrer l’aperçu de leur fille Raha Kapoor. Alors que nous avions signalé plus tôt qu’Alia et Ranbir, qui sont des parents bénis et obsédés, ne seront pas extrêmement stricts et iront bien même si leur fille est cliquée lorsqu’ils sortent avec elle car ils savent que leurs fans et leurs proches veulent la voir. Mais ils veulent seulement que les médias maintiennent leur ligne en ce qui concerne leur fille Raha Kapoor.