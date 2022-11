Voici comment Alia Bhatt se prépare pour un accouchement naturel et sain [Exclusive]

Alia Bhatt est prête pour l’arrivée de son premier bébé avec son mari et acteur de Bollywood Ranbir Kapoor. L’actrice est prête mentalement et physiquement à accueillir bientôt son petit. Il est rapporté qu’Alia accouchera de son bébé en ce mois de novembre et partagera un anniversaire avec maasi Shaheen, le 28 novembre, et la famille Kapoor aurait pris toutes les dispositions nécessaires pour l’accouchement à l’hôpital HN Reliance Foundation.

Une source très bien placée à propos d’Alia révèle : “Alia prend le plus grand soin d’elle-même car elle est au cours du dernier trimestre. Mais non, elle se repose mais fait toutes sortes d’exercices sous la supervision de ses soins de santé. Alia a été faire régulièrement du yoga tôt le matin et d’autres exercices qui l’aideront à donner naissance au bébé.”

La source révèle en outre qu’Alia s’attend à avoir un accouchement naturel, donc on parle beaucoup du fait que l’accouchement par césarienne n’est pas bon à long terme. Cependant, Alia est impatiente d’avoir le bébé tout au long du processus normal.

Voici comment la belle-mère Neetu Kapoor cache sa belle-fille Alia Bhatt pour avoir un accouchement sain et naturel

La source ajoute et dit : “Neetu Kapoor dorlote sa belle-fille avec toutes les envies qu’elle a pour son bébé. Et il y a un laddu spécial qu’elle a fait pour Alia qui est tout aussi sain et nutritif. Alors que Neetu Kapoor qui a un bonne expérience liée aux bébés donne tous les conseils et orientations à Alia pour un accouchement sain”, conclut la source. Ranbir et Alia se sont mariés en avril de cette année et peu de temps après leur mariage, ils ont annoncé leur grossesse, et toute la famille attend avec impatience l’arrivée des petits Kapoor et Bhatt. Ranbir Kapoor est le plus excité de tous.