Voici comment aider Matt Klotz de « Big Brother » à gagner 50 000 $ | Divertissement/Vie

“Matt peut faire tout ce qu’il a à cœur d’accomplir !” » un fan a posté. “Mon joueur préféré. Je prie pour qu’il gagne le BB25 !”

Un autre a écrit : “Matt est la personne la plus authentique de Big Brother ! J’espère qu’il gagnera, il le mérite ! #TeamMatt !!”

Pendant ce temps, Klotz, le premier candidat sourd dans l’histoire d’un quart de siècle de l’émission, a atteint les trois derniers dimanche soir. Entre Klotz et le grand prix se trouvent le meilleur ami de la maison, Jag Bains, avec qui il s’est aligné dès le début de la saison (ils se font appeler les Minute Men et se sont engagés à atteindre les deux finales ensemble) et Bowie Jane Ball, qui a joué le match quelque peu sous le radar pendant la majeure partie de la saison, mais qui a également récemment conclu un pacte avec Bains pour les deux derniers.

Dans l’avant-dernier épisode de mardi soir à 19 heures, le concours final et le plus crucial des chefs de famille a lieu. En trois parties, le vainqueur de la première partie se qualifie pour concourir dans la partie finale, tandis que dans la deuxième partie, les deux concurrents perdants de la première phase se disputent une place dans la partie finale. Le gagnant choisit qui il emmènera avec lui à la finale.